В яких областях України найбільше електромобілів: статистика

В Україні підрахували кількість автомобілів за областями

Неважко здогадатися, що найбільше електромобілів в Україні зареєстровано в Києві. Але як виглядає в цілому розподіл електрокарів за областями? На це питання дали відповідь у Міністерстві інфраструктуру.

Цікаво, що в статистиці навіть є дані по Криму, де станом на червень 2021 року українську реєстрацію отримали три електромобіля. Не багато машин на електричній тязі і на фронтовій Луганщині – 39 одиниць.

Ще один цікавий факт – на Донеччині, де окуповано найбільше місто області, електромобілів зареєстровано більше, ніж, наприклад, на Сумщині та Чернігівщині разом взятих.

В цілому станом на 1 червня 2021 року в Україні зареєстровано близько 28 тисяч електромобілів. Це, м'яко кажучи, небагато. Невисоку популярність електрокарів можна пояснити їх високою ціною - нові електромобілі коштують значно дорожче аналогів з ДВЗ.

Звісно, як варіант можна розглядати електричні моделі з пробігом. Нещодавно «Главком.Техно» робив добірку найкращих електромобілів з пробігом.

Розподілення електромобілів за областями України виглядає наступним чином:

№ Область од. 1 Київська* 9 464 2 Одеська 4 114 3 Харківська 2 715 4 Дніпропетровська 2 302 5 Львівська 1 805 6 Вінницька 860 7 Запорізька 753 8 Житомирська 677 9 Рівеньска 557 10 Полтавська 522 11 Чернівецька 426 12 Миколаївська 421 13 Хмельницька 407 14 Івано-Франківська 406 15 Донецька 404 16 Тернопільська 381 17 Волинська 369 18 Черкаська 362 19 Закарпатська 321 20 Херсонська 196 21 Сумська 186 22 Кіровоградська 186 23 Чернігівська 129 24 Луганська 39 25 АРК 3

*Включно з Києвом.

Дані: Міністерство інфраструктури Україні.