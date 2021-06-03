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    В яких областях України найбільше електромобілів: статистика

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    Електромобілі біля Верховної Ради - В яких областях України найбільше електромобілів: статистика
    Електромобілі біля Верховної Ради
    Фото з відкритих джерел

    В Україні підрахували кількість автомобілів за областями

    Неважко здогадатися, що найбільше електромобілів в Україні зареєстровано в Києві. Але як виглядає в цілому розподіл електрокарів за областями? На це питання дали відповідь у Міністерстві інфраструктуру.

    Цікаво, що в статистиці навіть є дані по Криму, де станом на червень 2021 року українську реєстрацію отримали три електромобіля. Не багато машин на електричній тязі і на фронтовій Луганщині – 39 одиниць.

    Ще один цікавий факт – на Донеччині, де окуповано найбільше місто області, електромобілів зареєстровано більше, ніж, наприклад, на Сумщині та Чернігівщині разом взятих.

    В цілому станом на 1 червня 2021 року в Україні зареєстровано близько 28 тисяч електромобілів. Це, м'яко кажучи, небагато. Невисоку популярність електрокарів можна пояснити їх високою ціною - нові електромобілі коштують значно дорожче аналогів з ДВЗ.

    Звісно, як варіант можна розглядати електричні моделі з пробігом. Нещодавно «Главком.Техно» робив добірку найкращих електромобілів з пробігом.

    Розподілення електромобілів за областями України виглядає наступним чином:

    Область од.
    1 Київська* 9 464
    2 Одеська 4 114
    3 Харківська 2 715
    4 Дніпропетровська 2 302
    5 Львівська 1 805
    6 Вінницька 860
    7 Запорізька 753
    8 Житомирська 677
    9 Рівеньска 557
    10 Полтавська 522
    11 Чернівецька 426
    12 Миколаївська 421
    13 Хмельницька 407
    14 Івано-Франківська 406
    15 Донецька 404
    16 Тернопільська 381
    17 Волинська 369
    18 Черкаська 362
    19 Закарпатська 321
    20 Херсонська 196
    21 Сумська 186
    22 Кіровоградська 186
    23 Чернігівська 129
    24 Луганська 39
    25 АРК 3

    *Включно з Києвом.

    Дані: Міністерство інфраструктури Україні.

    Теги: Електромобілі Міністерство інфраструктури
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    В яких областях України найбільше електромобілів: статистика