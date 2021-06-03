В яких областях України найбільше електромобілів: статистика
В Україні підрахували кількість автомобілів за областями
Неважко здогадатися, що найбільше електромобілів в Україні зареєстровано в Києві. Але як виглядає в цілому розподіл електрокарів за областями? На це питання дали відповідь у Міністерстві інфраструктуру.
Цікаво, що в статистиці навіть є дані по Криму, де станом на червень 2021 року українську реєстрацію отримали три електромобіля. Не багато машин на електричній тязі і на фронтовій Луганщині – 39 одиниць.
Ще один цікавий факт – на Донеччині, де окуповано найбільше місто області, електромобілів зареєстровано більше, ніж, наприклад, на Сумщині та Чернігівщині разом взятих.
В цілому станом на 1 червня 2021 року в Україні зареєстровано близько 28 тисяч електромобілів. Це, м'яко кажучи, небагато. Невисоку популярність електрокарів можна пояснити їх високою ціною - нові електромобілі коштують значно дорожче аналогів з ДВЗ.
Звісно, як варіант можна розглядати електричні моделі з пробігом. Нещодавно «Главком.Техно» робив добірку найкращих електромобілів з пробігом.
Розподілення електромобілів за областями України виглядає наступним чином:
|№
|Область
|од.
|1
|Київська*
|9 464
|2
|Одеська
|4 114
|3
|Харківська
|2 715
|4
|Дніпропетровська
|2 302
|5
|Львівська
|1 805
|6
|Вінницька
|860
|7
|Запорізька
|753
|8
|Житомирська
|677
|9
|Рівеньска
|557
|10
|Полтавська
|522
|11
|Чернівецька
|426
|12
|Миколаївська
|421
|13
|Хмельницька
|407
|14
|Івано-Франківська
|406
|15
|Донецька
|404
|16
|Тернопільська
|381
|17
|Волинська
|369
|18
|Черкаська
|362
|19
|Закарпатська
|321
|20
|Херсонська
|196
|21
|Сумська
|186
|22
|Кіровоградська
|186
|23
|Чернігівська
|129
|24
|Луганська
|39
|25
|АРК
|3
*Включно з Києвом.
Дані: Міністерство інфраструктури Україні.