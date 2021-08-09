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    Водій запхав дітей у багажник та віз по швидкісному шосе (фото)

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    Діти у багажнику Audi RS4 Avant - Водій запхав дітей у багажник та віз по швидкісному шосе (фото)
    Діти у багажнику Audi RS4 Avant
    Фото: Twitter

    Іспанська поліція оштрафувала туриста за те, що він перевозив дітей у багажнику спортивного Audi

    На одній із швидкісних доріг Іспанії помітили незвичний автомобіль – спортивний універсал Audi RS4 Avant, який їхав з відкритими задніми дверцятами. Більш того, на фото можна помітити, що в багажнику знаходяться діти.

    За повідомленнями преси, автомобіль був з французькими номерними знаками та прямував до середземноморського узбережжя на північному сході Каталонії.

    Повідомлення у Twitter
    Повідомлення у Twitter

    За даними видання Motor1, поліція затримала водія і наклала штраф у розмірі 840 євро за порушення не менше шести законів про керування транспортними засобами:

    • два порушення за перевезення двох дітей віком до трьох років без відповідних дитячих крісел;
    • одне - за безрозсудне водіння;
    • ще одне - за перевезення більше людей ніж сидінь;
    • ще два - за розміщення двох дітей у багажнику.

    Раніше в мережі з’явилося відео, як блискавка влучила у автомобіль під час руху.

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    Теги: ДТП ПДР
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    Водій запхав дітей у багажник та віз по швидкісному шосе (фото)