Водій запхав дітей у багажник та віз по швидкісному шосе (фото)

Іспанська поліція оштрафувала туриста за те, що він перевозив дітей у багажнику спортивного Audi

На одній із швидкісних доріг Іспанії помітили незвичний автомобіль – спортивний універсал Audi RS4 Avant, який їхав з відкритими задніми дверцятами. Більш того, на фото можна помітити, що в багажнику знаходяться діти.

За повідомленнями преси, автомобіль був з французькими номерними знаками та прямував до середземноморського узбережжя на північному сході Каталонії.

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За даними видання Motor1, поліція затримала водія і наклала штраф у розмірі 840 євро за порушення не менше шести законів про керування транспортними засобами:

два порушення за перевезення двох дітей віком до трьох років без відповідних дитячих крісел;

одне - за безрозсудне водіння;

ще одне - за перевезення більше людей ніж сидінь;

ще два - за розміщення двох дітей у багажнику.

Раніше в мережі з’явилося відео, як блискавка влучила у автомобіль під час руху.