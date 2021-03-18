Японці показали незвичний кросовер

Новинка схожа на футуристичний хетчбек зі збільшеним дорожнім просвітом

Японська Toyota оприлюднила фотографії концепту нового автомобіля. Судячи з назви – Aygo X prologue – так може виглядати наступне покоління Aygo. В Україні ця модель офіційно не представлена. Але, якщо коротко, це «тойотівська» версія французькою парочки – Citroen C1 і Peugeot 107.

Aygo X prologue отримав повністю новий дизайн. У передній частині інженери розмістили оригінальну світлодіодну оптику, яка виконана у вигляді єдиного елемента, сегменти якого заходять на капот.

Toyota Aygo X prologue

Задня частина прототипу отримала збільшене скло, оточене вертикальними ліхтарями. Автомобіль має двокольорове забарвлення кузова. Скоріш за все, покупці моделі зможуть персоналізувати під себе екстер'єр хетчбека.

Головною особливістю Aygo X prologue став збільшений дорожній просвіт і великі колеса, завдяки яким хетчбек став схожий на дуже маленький кросовер.

Toyota Aygo X prologue

Автомобіль оснастили масивною решіткою радіатора, в якій розмістили шестигранні противотуманки. Крім того, прототип обладнаний заднім висувним кріпленням для велосипеда, а також вбудованими в бічні дзеркала камерами. Однак, навряд чи ми побачимо ц фішки на серійному автомобілі.

Яким буде інтер'єр Toyota Aygo, а також технічні характеристики нового хетчбека (чи то кросовера) – поки що таємниця. Відомо, що новинка буде побудована на платформі, на якій зараз збирають, наприклад, Yaris.

Toyota Aygo X prologue

Нещодавно свою новинку також показала Peugeot. Компанія презентувала друге покоління хетчбека 308, якого вже назвали нічним жахом Volkswagen Golf. За даними «Главком.Техно», новинка з’явиться в Україні вже цього року.

Детальна інформація про новий Peugeot 308 – за цим посиланням.

А добірку легендарних моделей, які отримали друге життя, - ви знайдете ось тут.