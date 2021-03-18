  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Японці показали незвичний кросовер

    Toyota Aygo X prologue - Японці показали незвичний кросовер
    Toyota Aygo X prologue

    Новинка схожа на футуристичний хетчбек зі збільшеним дорожнім просвітом

    Японська Toyota оприлюднила фотографії концепту нового автомобіля. Судячи з назви – Aygo X prologue – так може виглядати наступне покоління Aygo. В Україні ця модель офіційно не представлена. Але, якщо коротко, це «тойотівська» версія французькою парочки – Citroen C1 і Peugeot 107.

    Aygo X prologue отримав повністю новий дизайн. У передній частині інженери розмістили оригінальну світлодіодну оптику, яка виконана у вигляді єдиного елемента, сегменти якого заходять на капот.

    Toyota Aygo X prologue
    Toyota Aygo X prologue

    Задня частина прототипу отримала збільшене скло, оточене вертикальними ліхтарями. Автомобіль має двокольорове забарвлення кузова. Скоріш за все, покупці моделі зможуть персоналізувати під себе екстер'єр хетчбека.

    Головною особливістю Aygo X prologue став збільшений дорожній просвіт і великі колеса, завдяки яким хетчбек став схожий на дуже маленький кросовер.

    Toyota Aygo X prologue
    Toyota Aygo X prologue

    Автомобіль оснастили масивною решіткою радіатора, в якій розмістили шестигранні противотуманки. Крім того, прототип обладнаний заднім висувним кріпленням для велосипеда, а також вбудованими в бічні дзеркала камерами. Однак, навряд чи ми побачимо ц фішки на серійному автомобілі.

    Яким буде інтер'єр Toyota Aygo, а також технічні характеристики нового хетчбека (чи то кросовера) – поки що таємниця. Відомо, що новинка буде побудована на платформі, на якій зараз збирають, наприклад, Yaris.

    Toyota Aygo X prologue
    Toyota Aygo X prologue

    Нещодавно свою новинку також показала Peugeot. Компанія презентувала друге покоління хетчбека 308, якого вже назвали нічним жахом Volkswagen Golf. За даними «Главком.Техно», новинка з’явиться в Україні вже цього року.

    Детальна інформація про новий Peugeot 308 – за цим посиланням.

    А добірку легендарних моделей, які отримали друге життя, - ви знайдете ось тут.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Японці показали незвичний кросовер
    Японці показали незвичний кросовер
    Японці показали незвичний кросовер
    Японці показали незвичний кросовер
    Японці показали незвичний кросовер
    Японці показали незвичний кросовер
    Японці показали незвичний кросовер
    Японці показали незвичний кросовер
    Японці показали незвичний кросовер
    Японці показали незвичний кросовер
    Японці показали незвичний кросовер
    Японці показали незвичний кросовер
    Японці показали незвичний кросовер

    Теги: Toyota Aygo
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies