Японці показали незвичний кросовер
Новинка схожа на футуристичний хетчбек зі збільшеним дорожнім просвітом
Японська Toyota оприлюднила фотографії концепту нового автомобіля. Судячи з назви – Aygo X prologue – так може виглядати наступне покоління Aygo. В Україні ця модель офіційно не представлена. Але, якщо коротко, це «тойотівська» версія французькою парочки – Citroen C1 і Peugeot 107.
Aygo X prologue отримав повністю новий дизайн. У передній частині інженери розмістили оригінальну світлодіодну оптику, яка виконана у вигляді єдиного елемента, сегменти якого заходять на капот.
Задня частина прототипу отримала збільшене скло, оточене вертикальними ліхтарями. Автомобіль має двокольорове забарвлення кузова. Скоріш за все, покупці моделі зможуть персоналізувати під себе екстер'єр хетчбека.
Головною особливістю Aygo X prologue став збільшений дорожній просвіт і великі колеса, завдяки яким хетчбек став схожий на дуже маленький кросовер.
Автомобіль оснастили масивною решіткою радіатора, в якій розмістили шестигранні противотуманки. Крім того, прототип обладнаний заднім висувним кріпленням для велосипеда, а також вбудованими в бічні дзеркала камерами. Однак, навряд чи ми побачимо ц фішки на серійному автомобілі.
Яким буде інтер'єр Toyota Aygo, а також технічні характеристики нового хетчбека (чи то кросовера) – поки що таємниця. Відомо, що новинка буде побудована на платформі, на якій зараз збирають, наприклад, Yaris.
Нещодавно свою новинку також показала Peugeot. Компанія презентувала друге покоління хетчбека 308, якого вже назвали нічним жахом Volkswagen Golf. За даними «Главком.Техно», новинка з’явиться в Україні вже цього року.
Детальна інформація про новий Peugeot 308 – за цим посиланням.
А добірку легендарних моделей, які отримали друге життя, - ви знайдете ось тут.