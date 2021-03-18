- Французи представили «вбивцю» Volkswagen Golf

Дебютував новий Peugeot 308, якого встигли назвати нічним жахом Volkswagen Golf

Нарешті, через сім років і декількох оновлень дебютувало друге покоління Peugeot 308. В ЗМІ його вже встигли назвати гіршим нічним жахом Volkswagen Golf, який є одним з бестселерів в Європі.

Новинка очікувано отримала всі фішки сучасного дизайну Peugeot. Перше, що кидається в очі, це решітка радіатора, яка немає звичних рамок. Не менш помітні і фірмові «ікла лева», під які стилізовані денні ходові вогні.

Є у 308-го і унікальна фішка – це перший автомобіль Peugeot, який отримав новий логотип бренду. Зміна лого відбулася зовсім недавно: компанія прибрала звичного лева в «повний зріст» і лишила лише його голову в стилізованому трикутнику.

Відтепер вся оптика – від фар головного світла до задніх ліхтарів – повністю світлодіодна.

Новий 308-й став більшим за свого попередника. У довжину він зріс на 11 сантиметрів – до 4,36 метра. Збільшилася і колісна база – на 5,5 сантиметрів. І тепер між колесами хетчбека 2,675 метра.

А ось щоб зробити автомобіль більш елегантним та спортивним його висоту зменшили на два сантиметри – до 1,44 метра. Це також дозволило поліпшити аеродинаміку.

Peugeot 308

Салон виглядає так, наче це не серійний автомобіль, а концепт. Новий Peugeot 308 отримав повністю цифрову приладову панель, яка формує об’ємне зображення. Більш важлива інформація розташовується на передньому плані. А другорядна – наче відсунута на другий план.

Топові версії хетчбека отримають 10-дюймову панель приладів і екран мультимедійної системи такого самого розміру. Під головним екраном – вже звичні фізичні «авіаційний» клавіші швидкого доступу до найважливіших функцій.

Peugeot 308

До оснащення також входять:

бездротова зарядка для смартфонів;

аудіосистема Focal з 10 динаміками;

система очищення повітря в салоні, яка показує якість повітря на головному екрані.

Peugeot 308

Незважаючи на те, що 308-й збільшився в розмірах, багажник зменшився з 420 до 412 літрів. Але в салоні з’явилися додаткові відсіки для багажу, що дозволило отримати додаткові 34 літри.

У лінійку мотору увійде 1,2-літровий бензиновий двигун, який має дві модифікації: на 110 та 130 кінських сил. Він може працювати в парі з 6-ступеневою «механікою». Для більш потужної версії також передбачено 8-ступеневий «автоматом».

Peugeot 308

Буде доступний і дизельний агрегат: 1,5-літровий мотор на 130 кінських сил.

Також Peugeot запропонує дві гібридні версії з можливістю підзарядки від розетки. Вони будуть оснащуватися батареєю ємністю 12,4 кіловат-години та електричним двигуном потужністю 110 кінських сил. Відрізнятися вони будуть бензиновою складовою. Базовий гібрид отримає мотор на 150 «коней». Більш потужний матиме під капотом 180 «бензинових» кінських сил.

Peugeot 308

Комбінована потужність гібридів складе 180 та 225 кінських сил відповідно. Обидві версію виключно на електриці можуть проїжджати близько 95 кілометрів (за циклом WLTP).

Коли новий Peugeot 308 з’явиться в Україні, поки що невідомо.