ТОП-10 легендарних моделей автомобілів, які отримали друге життя
Популярні моделі автомобілів, які було знято з виробництва, але згодом вони повернулися на конвеєр у новому вигляді
Популярність нікому не гарантує вічного життя. Це твердження стосується і автомобілів. І підтверджень тому дуже багато. Наприклад. Volkswagen Beetle колись був світовим бестселером. Але це не врятувало його від небуття. У 2019 році автомобіль остаточно було знято з виробництва. І поки що німецька компанія не планує відроджувати цю модель.
Проте деяким моделям все ж таки вдалося отримати друге життя. Хоча в деяких випадках вони змінилися до невпізнанності. Наприклад, з мінівенів перетворилися на кросовери. Чи з позашляховиків на пікапи.
Не обійшла «повсталі» моделі й світова тенденція до електрифікації. Майже всі «наново народжені» мають гібридну, або повністю електричну силову установку.
Але найголовніше – це, те що, деякі з цих культових моделей офіційно представлені в Україні. Інші ж поки що не доїхали до наших доріг. Проте, впевнені, рано чи пізно вони з’являться в нашій країні. Хоча б у «сірих» дилерів.
Отже, «Главком» зібрав 10 найцікавіших моделей, які за останні декілька років постали з небуття.
GM Hummer
Hummer – один з найбільш іменитих позашляховиків в світі. Автомобіль зняли з виробництва в 2010 році. Здавалося, що на цьому в історії моделі з військовим минулим поставили жирну крапку. Але власник марки – концерн General Motors – вирішив відродити легендарний бренд. Причому у вигляді електричного всюдихода.
Електричний Hummer отримає кілька варіантів силових установок, в тому числі і тримоторну з віддачею близько тисячі кінських сил. Подробиці про ємність акумуляторів, запас ходу і максимальну швидкость з'являться ближче до дебюту моделі, який мав відбутися в травні 2020 року. Однак через карантин презентацію перенесли на осінь.
У продаж новий Hummer надійде в другій половині 2021-го. Першим з’явиться пікап. А пізніше вийде і звичайний позашляховик. Детальніше про це – за посиланням.
Ford Bronco
Класичний Ford Bronco зняли з виробництва у 1996 році. Але в 2020-му американці презентували нову генерацію моделі. Відроджений Bronco має рамну конструкцію, уніфіковану з пікапом Ranger. Модель дебютувала в трьох- і п'ятидверному виконаннях. Причому п’ятидверна запропонована вперше.
Американцям доступні сім рівнів оснащення, лімітована серія First Edition і варіант з позашляховим пакетом Sasquatch. Останній відрізняється збільшеним на 56 міліметрів дорожнім просвітом, 35-дюймовими грязьовими покришками і іншими настройками підвіски.
Базовим мотором став EcoBoost об'ємом 2,3 літра, який видає 273 кінських сили і 420 Нм крутного моменту. Пару йому складає 7-ступінчаста «механіка» або 10-діапазонна автоматична коробка передач.
Як і у Jeep Wrangler, для Bronco доступні варіанти трансформації: можна демонтувати секції даху і дверей, які поміщаються в багажник.
Citroen C4
Прихильники марки добре пам’ятають хетчбек Citroen C4. Через низький попит компанія прибрала модель с продажу. Але незабула про неї. На цей раз з C4 вирішили зробити кросовер, який побудували на одній платформі з новим Peugeot 2008.
Новий С4 отримав фірмову підвіску Citroen, яку порівнюють з «килимом-літаком».
Скоріш за все, в Україні новинка з’явиться у 2021 році. У лінійці моторів слід очікувати на дизельні агрегати потужністю 110 та 130 кінських сил. Топовою трансмісією стане 8-ступінчастий японський «автомат» (як на Peugeot 2008).
Mitsubishi Lancer
Хто не пам’ятає Mitsubishi Lancer, той, мабуть, зовсім не цікавиться автомобілями. Для України ця модель колись була майже культовою. Але у 2017 році її зняли з виробництва.
Проте після того, як співвласником Mitsubishi став альянс Renault-Nissan, з’явилася інформація про те, що Lancer відродиться у вигляді кросовера. Скоріш за все, новинку побудують на одній платформі з Nissan Juke та Renault Captur.
А ось стилістично новий «Лансер» буде схожий на концепт e-Evolution (на фото), що дебютував ще 2017 року.
Land Rover Defender
Land Rover Defender 2020 року зберіг від попередника лише назву. І якщо старий «Захисник» був справжнім «олдскульним» позашляховиком, то новий – це всюдихід з приставкою «смарт».
Його можна назвати найбільш «розумним» позашляховиком сучасності. Він пішов далеко вперед від своїх не менш легендарних побратимів – Suzuki Jimny і Jeep Wrangler.
Перш за все, «Дефендер» вміє істотно нарощувати дорожній просвіт. Так, наприклад, штатний кліренс позашляховика з пневматичною підвіскою – 216 міліметрів. Нічого видатного. Однак він може піднятися на пневматичних балонах до вражаючою висоти в 291 міліметр.
Але і це ще не все. Якщо електроніка бачить, що машина «сидить» на череві, то підніме її на 35 міліметрів. А якщо не вистачить і цього, то водій може примусово наростити просвіт ще на 35 міліметрів, довівши його до фантасмагоричною величини – 361 міліметр.
Ford Puma
Колись Ford випускав маловідоме в Україні купе під назвою Puma. Але його зняли з виробництва. Замість нього з’явився зовсім інший автомобіль, але з тією самою назвою.
Сучасна Puma – це абсолютно новий кросовер в лінійці компанії. Українські дилери пропонують новинку виключно з літровим бензиновим мотором, який видає 125 кінських сил та 200 Нм крутного моменту.
Представники «Форда» переконують, що новинка отримала рекордний за об’ємом в своєму класі багажник – 456 літрів.
Tesla Roadster
Roadster – перший електромобіль американської компанії. Він випускався всього близько чотирьох років – з 2008 по 2012 рік, після чого був знятий з виробництва. Але у 2017 році «Тесла» презентувала абсолютно новий Roadster з неймовірними технічними характеристиками.
Автомобіль отримав три електромотора, максимальний крутний момент яких досягає 10 000 Нм, а також батарею ємністю 250 кіловат-годин.
У компанії стверджують, що спорткар зможе прискорюватися з нуля до 97 кілометрів на годину за 1,9 секунди, а 160 кілометрів на годину машина набере за 4,2 секунди. Максимальна швидкість – 400 кілометрів на годину.
Запас ходу по трасі складе близько тисячі кілометри.
Volkswagen T1
Volkswagen T1 – це легендарне перше покоління фургона Transporter, яке випускалося з 1950 по 1967 роки. Автомобіль став символом своєї епохи і практично невід'ємною частиною культури хіпі.
Шанувальникам класичних транспортерів доводиться відшукувати вцілілі екземпляри і займатися їх реставрацією. Однак зовсім скоро можна буде купити електричну версію Volkswagen T1.
Електромобіль в стилі класичного «буса» повинен побачити світ в 2022 році. Технічні характеристики новинки поки не розголошуються. Концепт, показаний на початку 2017 року, отримав два електромотора на 369 кінських сил і батарею ємністю 111 кіловат-годин.
Заявлений запас ходу – 600 кілометрів.
BMW Isetta
Для України BMW Isetta – це екзотика, яку більшість бачила хіба що на фотографіях. Однак цей малюк був дуже популярний в післявоєнній Європі.
Відродженням німецької класики зайнялася швейцарська Micro-Mobility. У 2020 році компанія оголосила прем'єру другого покоління моделі, яка відбудеться найближчим часом.
Автомобіль оснастили електричною установкою. Розгін з нуля до 50 кілометрів на годину займає у електромобіля п'ять секунд, а максимальна швидкість складає 90 кілометрів на годину. Заявлений запас ходу на одній зарядці дорівнює 200 кілометрам.
Виробництво електромобіля налагодять в Італії. А в продаж новинка надійде в 2021 році.
Toyota Venza
Колись Toyota Venza продавалася в Україні. Тоді це була суміш мінівена з універсалом. Однак в 2015 році через низький попит японці зняли модель з виробництва. Але на цьому історія «Вензи» не закінчилася. У 2020 році модель відродилася у вигляді кроссовера.
Venza побудована на тій самій платформі, що і добре відомі в Україні Camry і RAV4.
Гібридна силова установка кросовера може працювати в електричному режимі. Його можна використовувати для поїздок на невеликі відстані.
Також автомобіль оснащений системою, яка аналізує маршрут і запам'ятовує місця, де автомобіль найчастіше гальмує або зупиняється, щоб наступного разу завчасно повідомити водія про необхідність відпустити педаль газу для економії палива.
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