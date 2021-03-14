- ТОП-10 легендарних моделей автомобілів, які отримали друге життя

Популярні моделі автомобілів, які було знято з виробництва, але згодом вони повернулися на конвеєр у новому вигляді

Популярність нікому не гарантує вічного життя. Це твердження стосується і автомобілів. І підтверджень тому дуже багато. Наприклад. Volkswagen Beetle колись був світовим бестселером. Але це не врятувало його від небуття. У 2019 році автомобіль остаточно було знято з виробництва. І поки що німецька компанія не планує відроджувати цю модель.

Проте деяким моделям все ж таки вдалося отримати друге життя. Хоча в деяких випадках вони змінилися до невпізнанності. Наприклад, з мінівенів перетворилися на кросовери. Чи з позашляховиків на пікапи.

Не обійшла «повсталі» моделі й світова тенденція до електрифікації. Майже всі «наново народжені» мають гібридну, або повністю електричну силову установку.

Але найголовніше – це, те що, деякі з цих культових моделей офіційно представлені в Україні. Інші ж поки що не доїхали до наших доріг. Проте, впевнені, рано чи пізно вони з’являться в нашій країні. Хоча б у «сірих» дилерів.

Отже, «Главком» зібрав 10 найцікавіших моделей, які за останні декілька років постали з небуття.

GM Hummer

GM Hummer EV

Hummer – один з найбільш іменитих позашляховиків в світі. Автомобіль зняли з виробництва в 2010 році. Здавалося, що на цьому в історії моделі з військовим минулим поставили жирну крапку. Але власник марки – концерн General Motors – вирішив відродити легендарний бренд. Причому у вигляді електричного всюдихода.

Електричний Hummer отримає кілька варіантів силових установок, в тому числі і тримоторну з віддачею близько тисячі кінських сил. Подробиці про ємність акумуляторів, запас ходу і максимальну швидкость з'являться ближче до дебюту моделі, який мав відбутися в травні 2020 року. Однак через карантин презентацію перенесли на осінь.

У продаж новий Hummer надійде в другій половині 2021-го. Першим з’явиться пікап. А пізніше вийде і звичайний позашляховик. Детальніше про це – за посиланням.

Ford Bronco

Ford Bronco

Класичний Ford Bronco зняли з виробництва у 1996 році. Але в 2020-му американці презентували нову генерацію моделі. Відроджений Bronco має рамну конструкцію, уніфіковану з пікапом Ranger. Модель дебютувала в трьох- і п'ятидверному виконаннях. Причому п’ятидверна запропонована вперше.

Американцям доступні сім рівнів оснащення, лімітована серія First Edition і варіант з позашляховим пакетом Sasquatch. Останній відрізняється збільшеним на 56 міліметрів дорожнім просвітом, 35-дюймовими грязьовими покришками і іншими настройками підвіски.

Базовим мотором став EcoBoost об'ємом 2,3 літра, який видає 273 кінських сили і 420 Нм крутного моменту. Пару йому складає 7-ступінчаста «механіка» або 10-діапазонна автоматична коробка передач.

Як і у Jeep Wrangler, для Bronco доступні варіанти трансформації: можна демонтувати секції даху і дверей, які поміщаються в багажник.

Citroen C4

Citroen C4

Прихильники марки добре пам’ятають хетчбек Citroen C4. Через низький попит компанія прибрала модель с продажу. Але незабула про неї. На цей раз з C4 вирішили зробити кросовер, який побудували на одній платформі з новим Peugeot 2008.

Новий С4 отримав фірмову підвіску Citroen, яку порівнюють з «килимом-літаком».

Скоріш за все, в Україні новинка з’явиться у 2021 році. У лінійці моторів слід очікувати на дизельні агрегати потужністю 110 та 130 кінських сил. Топовою трансмісією стане 8-ступінчастий японський «автомат» (як на Peugeot 2008).

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Lancer

Хто не пам’ятає Mitsubishi Lancer, той, мабуть, зовсім не цікавиться автомобілями. Для України ця модель колись була майже культовою. Але у 2017 році її зняли з виробництва.

Проте після того, як співвласником Mitsubishi став альянс Renault-Nissan, з’явилася інформація про те, що Lancer відродиться у вигляді кросовера. Скоріш за все, новинку побудують на одній платформі з Nissan Juke та Renault Captur.

А ось стилістично новий «Лансер» буде схожий на концепт e-Evolution (на фото), що дебютував ще 2017 року.

Land Rover Defender

Land Rover Defender

Land Rover Defender 2020 року зберіг від попередника лише назву. І якщо старий «Захисник» був справжнім «олдскульним» позашляховиком, то новий – це всюдихід з приставкою «смарт».

Його можна назвати найбільш «розумним» позашляховиком сучасності. Він пішов далеко вперед від своїх не менш легендарних побратимів – Suzuki Jimny і Jeep Wrangler.

Перш за все, «Дефендер» вміє істотно нарощувати дорожній просвіт. Так, наприклад, штатний кліренс позашляховика з пневматичною підвіскою – 216 міліметрів. Нічого видатного. Однак він може піднятися на пневматичних балонах до вражаючою висоти в 291 міліметр.

Але і це ще не все. Якщо електроніка бачить, що машина «сидить» на череві, то підніме її на 35 міліметрів. А якщо не вистачить і цього, то водій може примусово наростити просвіт ще на 35 міліметрів, довівши його до фантасмагоричною величини – 361 міліметр.

Ford Puma

Ford Puma

Колись Ford випускав маловідоме в Україні купе під назвою Puma. Але його зняли з виробництва. Замість нього з’явився зовсім інший автомобіль, але з тією самою назвою.

Сучасна Puma – це абсолютно новий кросовер в лінійці компанії. Українські дилери пропонують новинку виключно з літровим бензиновим мотором, який видає 125 кінських сил та 200 Нм крутного моменту.

Представники «Форда» переконують, що новинка отримала рекордний за об’ємом в своєму класі багажник – 456 літрів.

Tesla Roadster

Tesla Roadster

Roadster – перший електромобіль американської компанії. Він випускався всього близько чотирьох років – з 2008 по 2012 рік, після чого був знятий з виробництва. Але у 2017 році «Тесла» презентувала абсолютно новий Roadster з неймовірними технічними характеристиками.

Автомобіль отримав три електромотора, максимальний крутний момент яких досягає 10 000 Нм, а також батарею ємністю 250 кіловат-годин.

У компанії стверджують, що спорткар зможе прискорюватися з нуля до 97 кілометрів на годину за 1,9 секунди, а 160 кілометрів на годину машина набере за 4,2 секунди. Максимальна швидкість – 400 кілометрів на годину.

Запас ходу по трасі складе близько тисячі кілометри.

Volkswagen T1

Volkswagen T1

Volkswagen T1 – це легендарне перше покоління фургона Transporter, яке випускалося з 1950 по 1967 роки. Автомобіль став символом своєї епохи і практично невід'ємною частиною культури хіпі.

Шанувальникам класичних транспортерів доводиться відшукувати вцілілі екземпляри і займатися їх реставрацією. Однак зовсім скоро можна буде купити електричну версію Volkswagen T1.

Електромобіль в стилі класичного «буса» повинен побачити світ в 2022 році. Технічні характеристики новинки поки не розголошуються. Концепт, показаний на початку 2017 року, отримав два електромотора на 369 кінських сил і батарею ємністю 111 кіловат-годин.

Заявлений запас ходу – 600 кілометрів.

BMW Isetta

BMW Isetta

Для України BMW Isetta – це екзотика, яку більшість бачила хіба що на фотографіях. Однак цей малюк був дуже популярний в післявоєнній Європі.

Відродженням німецької класики зайнялася швейцарська Micro-Mobility. У 2020 році компанія оголосила прем'єру другого покоління моделі, яка відбудеться найближчим часом.

Автомобіль оснастили електричною установкою. Розгін з нуля до 50 кілометрів на годину займає у електромобіля п'ять секунд, а максимальна швидкість складає 90 кілометрів на годину. Заявлений запас ходу на одній зарядці дорівнює 200 кілометрам.

Виробництво електромобіля налагодять в Італії. А в продаж новинка надійде в 2021 році.

Toyota Venza

Toyota Venza

Колись Toyota Venza продавалася в Україні. Тоді це була суміш мінівена з універсалом. Однак в 2015 році через низький попит японці зняли модель з виробництва. Але на цьому історія «Вензи» не закінчилася. У 2020 році модель відродилася у вигляді кроссовера.

Venza побудована на тій самій платформі, що і добре відомі в Україні Camry і RAV4.

Гібридна силова установка кросовера може працювати в електричному режимі. Його можна використовувати для поїздок на невеликі відстані.

Також автомобіль оснащений системою, яка аналізує маршрут і запам'ятовує місця, де автомобіль найчастіше гальмує або зупиняється, щоб наступного разу завчасно повідомити водія про необхідність відпустити педаль газу для економії палива.