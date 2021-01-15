«Змінюйте стиль їзди»: автоінструктор дав поради водіям у зв'язку з негодою

Інструктор з безпечного водіння радить перед кожною поїздкою вивчати поведінку свого авто в конкретних умовах

Перед виїздом автомобілем потрібно перевірити його стан і те, як він буде триматися на засніженій дорозі.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» розповів інструктор з безпечного водіння Андрій Федосєєв, коментуючи безпеку руху при нинішній погодній ситуації.

«Коли випадає сніг, потрібно змінити стиль свого водіння. І, гадаю, що всі вже поставили зимову «гуму«. Якщо ви поставили машину ввечері, було сухо, вранці встали – лежить сніг, треба перевірити, як поводиться автомобіль на цій дорозі. Виїжджаєте, розігналися злегка, подивилися, якщо немає нікого на дорозі, пригальмували – і розумієте, яка ситуація на дорозі, з якою швидкістю потрібно їхати», – сказав автоексперт.

Федосєєв також порекомендував збільшити дистанцію під час дорожнього руху.

«Звичайно ж, перед цим потрібно перевірити машину, щоб були накачані колеса, очищені вікна від снігу або льоду. Дистанцію потрібно збільшувати. Якщо влітку ми рекомендуємо водіям тримати дистанцію між машинами 4 секунди, взимку треба її збільшувати до 6 секунд. Як це зробити ? Треба примітити об'єкт, повз якого проїжджає машина перед вами, і порахувати секунди до моменту, коли ви порівняєтесь з цим об'єктом», – сказав Федосєєв.

Також інструктор дав поради пішоходам.

«Намагатися переходити дорогу в добре освітленому місці, на пішохідному переході. Обов'язково зупинитися, перед тим як переходити дорогу. Часто пішоходи не зупиняються, з тротуару відразу заходять на перехід, це дуже небезпечно в зимових умовах, гальмівний шлях в автомобіля стає значно більший. У сутінках або вранці пішоходів погано видно, тому бажано носити сітловідбивальні елементи на одязі«, – сказав Федосєєв.

В Україні 14 січня значно ускладнилися погодні умови через снігопад. Всього від початку доби надійшло понад 1200 повідомлень про дорожньо–транспортні пригоди (ДТП).