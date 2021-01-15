Tesla відкличе десятки тисяч машин через небезпечні дефекти

Tesla відкличе 158 тисяч електромобілів Model S і Model X

Національне управління дорожньої безпеки при Мінтрансі США зажадало від Tesla відкликати 158 тисяч електромобілів через небезпечні дефекти.

Про це пише Reuters.

За даними агентства, мова йде про моделі Model S і Model X.

Проблеми стосуються головного блоку управління MCU (Media Control Unit) і дисплея. Через це може бути втрачено зображення з камери заднього виду під час руху заднім ходом.

Як зазначає агентство, влада країни рідко застосовує таку міру, як відгук десятків тисяч машин.

У листопаді минулого року Tesla змушена була відкликати більше десяти тисяч машин Model X і Model Y через проблеми з кріпленням фрагментів даху. ЇЙого шматки, що при русі відлітають, могли становити небезпеку для інших учасників руху.

Крім того, автогігант відкликав 401 автомобіль Model Y (випущений в 2020 році) через те, що при складанні могли недостатньо затягнути болти в механізмі рульового управління. Це могло призвести до відмови рульового управління. Виробник обіцяв безкоштовно усунути всі дефекти.

Як повідомлялося, каліфорнійський автовиробник Tesla може призупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на ці моделі.

Нещодавно житель Канади оприлюднив відео зі своїми невдалими спробами зарядити електричний седан Tesla Model 3 при температурі -28.