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    Tesla відкличе десятки тисяч машин через небезпечні дефекти

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    Tesla відкличе десятки тисяч машин через небезпечні дефекти - Tesla відкличе десятки тисяч машин через небезпечні дефекти
    Tesla відкличе десятки тисяч машин через небезпечні дефекти

    Tesla відкличе 158 тисяч електромобілів Model S і Model X

    Національне управління дорожньої безпеки при Мінтрансі США зажадало від Tesla відкликати 158 тисяч електромобілів через небезпечні дефекти.

    Про це пише Reuters.

    За даними агентства, мова йде про моделі Model S і Model X.

    Проблеми стосуються головного блоку управління MCU (Media Control Unit) і дисплея. Через це може бути втрачено зображення з камери заднього виду під час руху заднім ходом.

    Як зазначає агентство, влада країни рідко застосовує таку міру, як відгук десятків тисяч машин.

    У листопаді минулого року Tesla змушена була відкликати більше десяти тисяч машин Model X і Model Y через проблеми з кріпленням фрагментів даху. ЇЙого шматки, що при русі відлітають, могли становити небезпеку для інших учасників руху.

    Крім того, автогігант відкликав 401 автомобіль Model Y (випущений в 2020 році) через те, що при складанні могли недостатньо затягнути болти в механізмі рульового управління. Це могло призвести до відмови рульового управління. Виробник обіцяв безкоштовно усунути всі дефекти.

    Як повідомлялося, каліфорнійський автовиробник Tesla може призупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на ці моделі.

    Нещодавно житель Канади оприлюднив відео зі своїми невдалими спробами зарядити електричний седан Tesla Model 3 при температурі -28.

    Теги: США автомобіль Tesla
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