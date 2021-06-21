Смартфони з найкращою камерою 2021: характеристики, фото

Експерти назвали топ-7 смартфонів, які мають найкращу камеру у 2021 році

Фахівці з iChip зібрали найкращі камерофони 2021 року для всіх любителів мобільного зйомки. Цікаво, що в рейтинг кращих увійшли не тільки флагмани, але і декілька відносно бюджетних моделей з крутими камерами.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Основна камера: 108 Мп + 12 Мп + 10 Мп + 10 Мп

Фронтальна камера: 40 Мп

Один з кращих камерофонів 2021 року, який вміє знімати відео в 8K, підтримує оптичну стабілізацію зображення і 100-кратний гібридний зум.

Смартфон отримав квадрокамеру з лазерним автофокусом:

основний датчик – 108 Мп;

ширококутний – 12 Мп;

телефото сенсори з роздільною здатністю по 10 Мп і зумом х3 і х10.

Гаджет працює на платформі Samsung Exynos 2100, має якісний екран з частотою оновлення 120 Гц і діагоналлю 6,8 дюймів, стереодинаміки і швидку та бездротову зарядку.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra

Основна камера: 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп

Фронтальна камера: 20 Мп

Ця модель має одну з кращих камер в своєму класі і навіть очолює рейтинг DxOMark. Mi 11 Ultra отримав потрійний модуль:

основний з роздільною здатністю 50 Мп і 10-кратним гібридним зумом;

«широкий» об’єктив на 48 Мп;

телефото-модуль на 48 Мп з 5-кратним оптичним збільшенням.

Гаджет вміє записувати відео в 8K, підтримує лазерний автофокус і в цілому знімає з зумом до х120.

Також в блоці камер розташований 1,1-дюймовий додатковий Amoled-дисплей, який дублює основний екран - на нього можна виводити повідомлення, попередній перегляд при зйомці Селфі або власну заставку.

Модель працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 888, підтримує швидку зарядку потужністю до 67 Вт, розширений динамічний діапазон HDR10 + і частоту оновлення кадрів 120 Гц. Екран – Amoled-матриця з діагоналлю 6,81 дюйма.

Також смартфон захищений від води і пилу за стандартом IP68.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro

Основна камера: 50 Мп + 20 Мп + 12 Мп

Фронтальна камера: 13 Мп

Китайський флагман, що вийшов в 2020 році, все ще може потягатися за звання кращого камерофона з моделями 2021 року.

Mate 40 Pro отримав три камери від Leica, розташованих в кільці на спинці:

основний датчик 50 Мп з діафрагмою F/1.90;

ширококутний модуль 20 Мп;

телеоб'єктив 12 Мп.

TOF для вимірювання глибини кадру.

Фронталка подвійна: камера 13 Мп + TOF-сенсор.

Смартфон працює на потужному процесорі Huawei Kirin 9000.

Серед особливостей:

підтримка Bluetooth 5.2;

наявність ІК-датчика;

швидка зарядка Huawei SuperCharge;

захист від вологи та пилу IP68;

Oled-дисплей з діагоналлю 6.76 дюймів і оновленням 90 Гц.

Серед мінусів – модель не працює з сервісами Google.

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 12 Pro Max

Основна камера: 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп

Фронтальна камера: 12 Мп

Топовий айфон на 5-нм процесорі Apple A14 Bionic - єдиний апарат в рейтингу, який оснащений датчиком LiDAR для аналізу навколишнього простору. Технологія використовується під час зйомки в нічному режимі і дозволяє робити барвисті портрети навіть в сутінках.

Всі камери мають роздільну здатність всього 12 Мп. Але це не заважає смартфону створювати круті знімки.

iPhone 12 Pro Max отримав 6,7-дюймовий Oled-дисплей з покриттям Ceramic Shield, повний захист від води і пилу, підтримку оптичної стабілізації зображення і формату Dolby Vision для зйомки відео.

До спинки нового «Айфона» можна прикріплювати магнітні аксесуари за допомогою кріплення MagSafe.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro

Основна камера: 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп

Фронтальна камера: 16 Мп

OnePlus 9 Pro отримав основну камеру з чотирма датчиками – 48, 50, 8 і 2 Мп. Найбільше пікселів має ширококутний об’єктив.

Гаджет підтримує трикратний оптичний зум, оптичну і електронну стабілізацію, зйомку в 8K при 30 fps, режим супер-макро і авто фокус з режимом «стеження».

Модель захищено від води по стандарту IP68.

Серед основних характеристик смартфона:

дисплей діагоналлю 6,7 дюймів;

батарея ємністю 4500 міліампер-годин;

8 Гб оперативної та 256 Гб вбудованої пам’яті;

флагманський процесором Qualcomm Snapdragon 888.

В комплекті з OnePlus 9 Pro йде зарядний пристрій потужністю 65 Вт.

realme 8 Pro

realme 8 Pro

Основна камера: 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп

Фронтальна камера: 12 Мп

Найдоступніший смартфон з камерою 108 Мп. Також у нього є три додаткових датчика:

ширококутний – 8 Мп;

сенсор глибини – 2 Мп;

макро-камера – 2 Мп.

Гаджет напханий різними фільтрами і ефектами для зйомки портретів і напевно сподобається початківцям-блогерам.

Він працює на ігровому процесорі Snapdragon 720G, має 6 Гб оперативної та 128 Гб вбудованої пам’яті, акумулятор ємністю 4500 міліампер-годин з швидкою зарядкою і 6,4-дюймовий дисплей з мініатюрними рамками.

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro

Основна камера: 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп

Фронтальна камера: 16 Мп

Ще один доступний смартфон з крутої камерою - це нова модель Redmi Note 10 Pro, яка отримала основний датчик на 108 Мп. Він підтримує алгоритми штучного інтелекту для обробки фото, добре знімає при недостатньому освітленні і може записувати відео в 4K при 30 fps.

Серед фішок – Amoled-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і 33-ватна швидка зарядка. Також гаджет підтримує NFC, має 8 Гб оперативної та 128 Гб вбудованої пам'яті і геймерський процесор Qualcomm Snapdragon 732G.