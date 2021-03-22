Як обрати недорогий смартфон: поради експертів

Експерти розповіли, на що звернути увагу при виборі смартфону за 5000 гривень

В 2021 році купити недорогий смартфон – не проблема. Пропозицій дуже багато. Але якщо немає відповідного досвіду, обрати найкращий варіант вже не так просто. А тим більш, якщо потрібен дуже бюджетний варіант. Скажімо, за 5 тисяч гривень.

За ці гроші можна знайти смартфон як від відомих виробників – Samsung, Xiaomi, Huawei – так і від не дуже відомих марок – Techno, Vsmart, Blackview. Тож як обрати найкращий девайс серед цього розмаїття?

Що ж, давайте розбиратися, на що треба звертати увагу, коли купуєш бюджетний смартфон.

Вибір смартфона, орієнтуючись на відео огляди

Орієнтуватися на огляди в Youtube – на перший погляд відмінна задумка. У відомих блогерів є доступ до найновіших девайсів. Тож оглядачі можуть розповісти про переваги і недоліки будь-якого дешевого смартфона.

Однак знайти чесного блогера, що не відпрацьовує «завдання» замовника, вкрай складно. Як кажуть: «Якщо в ролику немає реклами, значить все відео є рекламою».

Тому найкращим варіантом стане підбір декількох гаджетів на основі власних знань, які дозволять вам зрозуміти, які огляди чесні, а які куплені.

Що потрібно пам’ятати

Перед покупкою смартфона необхідно запам’ятати деякі важливі моменти. Мова не про те, що якісь бренди за замовчуванням роблять виключно погано. Швидше, ми говоримо про особливості, про які краще дізнатися до покупки.

Наприклад, смартфони виробництва компаній «третього ешелону». Пристрої від Blackview, Techno, Vsmart, Nomu, Cubot. За вартістю їх можна порівняти з девайсами від Samsung і тим більше Xiaomi. Але середня планка якості у «ноунеймів» набагато нижче.

Справа навіть не в збірці або матеріалах чи компонентах. Термін підтримки програмного забезпечення у таких смартфонів істотно коротший. Це загрожує тим, що баги в прошивках можуть не виправлятися зовсім. Добре, якщо буде можливість встановити кастомну прошивку …

Іншими словами, брати ці смартфони можна, але по кожному конкретному необхідно знайти достатньо інформації, щоб знати про його вразливі місця.

Свої особливості є і у смартфонів Huawei і Honor. Треба розібратися з операційною системою Huawei Mobile Services або вивчити питання установки додатків, яких спочатку на смартфоні не буде, щоб це не відлякувало надалі.

Не забувайте, що Huawei та її «дочка» Honor – під санкціями американців. І американським компаніям, таким як Google, заборонено співпрацювати з китайською компанії. Це означає, що на смартфонах Huawei і Honor немає жодного продукту Google – мап, пошти, «ютубу» та магазину додатків.

Дизайн і матеріал корпусу

Велика кількість сучасних смартфонів, особливо в бюджетному класі, це як брати-близнюки. Спереду це умовно безрамкові гаджети, що відрізняються тільки розташуванням фронтальної камери. А на задній кришці мають вертикальний блок з 3-4 модулями основної камери.

Вибір матеріалів корпусу теж нечеликий: пластик і загартоване скло, що захищає дисплей пристрою.

Колірних рішень корпусів зараз багато у всіх виробників. Але, враховуючи той факт, що більшість носить смартфон в чохлі, дизайн і матеріали корпусу можна сміливо опустити. Або, як мінімум, не надавати їм великого значення.

Параметри дисплея

Дисплей Oppo A52

Серед бюджетників до 5000 гривень зустрічається два типи роздільної здатності:

1600x720px (HD +);

2340x1080px (Full HD +).

В основному виробники пропонують IPS-матриці, але є і дуже рідкісні винятки у вигляді AMOLED від Samsung. У кожної технології свої плюси і мінуси і тут сперечатися можна довго – вибирайте будь-який, не прогадаєте.

А що щодо роздільної здатності?

Переваги HD +:

менше навантажує процесор, від чого смартфон працює спритніше;

менше витрачає заряд акумулятора;

без прямого порівняння з FullHD + практично не видно різниці в деталізації.

Переваги FullHD +:

зображення виглядає чіткіше, особливо радують дрібні шрифти і елементи, що не мають сітки з пікселів;

більш широкий діапазон налаштувань масштабу Android з можливістю отримання дуже дрібного шрифту (на HD + при аналогічному масштабі текст стане неможливо прочитати);

деякі оболонки дозволяють знижувати роздільну здатність з FullHD + до HD +.

В сучасних реаліях FullHD + виглядає добротніше, оскільки нинішні чіпсети з легкістю «переварюють» подібну роздільну здатність, а компанії нарешті стали встановлювати в смартфони «живучі» батареї ємністю від 4500 міліампер-годин і вище.

Процесор і пам’ять

Основними гравцями на ринку є чіпи Qualcomm (Snapdragon) і Mediatek (Helio). А в смартфонах Samsung часто зустрічаються фірмові чіпсети Exynos.

Якщо взяти умовний Snapdragon 665 і його аналоги у вигляді Helio G80 або Exynos 9611, то особливої різниці в продуктивності не буде. Однак радимо віддавати перевагу процесорам Qualcomm Snapdragon з однієї важливої причини – з ними простіше встановлювати модифікації Google Camera.

У бюджетному сегменті рідні додатки камер смартфонів фотографують дуже посередньо і тільки Gcam може вичавити все з фотомодуля, перетворюючи бюджетник в міцний камерофон-середнячок.

Який чіп забезпечує хорошу працездатність? Якщо Snapdragon, то 660-й і вище. Якщо Mediatek, то Helio G70 і вище. А Exynos – 9610 і потужніше.

З пам’яттю справи йдуть простіше – в 2021 році мінімальний комфортний об’єм дорівнює: 4 гігабайти оперативно пам’яті і 64 гігабайти вбудованої пам’яті.

Камери – скільки штук необхідно

Основна камера нинішніх пристроїв, як правило, оснащуються 3-4 об’єктивами. Тому немає сенсу говорити про вибір – інших пропозицій просто немає. Віддавайте перевагу тим пристроям, які мають ширококутний об’єктив. Оскільки саме його, крім основного, ви будете використовувати. Причому частіше, ніж думаєте.

Що з акумулятором

Зараз неможливо знайти смартфон з батареєю менш 4000 міліампер-годин. А в середньому по ринку пристрої пропонують 5000 міліампер-годин. Тут порада одна – чим більше, тим краще, але пріоритет за моделями, що підтримують швидку зарядку 18 ват і вище.

Інтерфейси, мережа і операційна система

На жаль, але деякі моделі до цих пір оснащують застарілим роз’ємом Micro USB і переїзд на Type-C йде досить повільно. Також частина компаній вперто не бажає оснащувати гаджети NFC. Але таких випадків стає все менше.

Якщо активно користуєтеся безготівковою оплатою і не хочете відчувати дискомфорт з портом USB, – NFC і Type-C ваші друзі.

Переплачувати за модуль 5G зараз досить необачно – до моменту реалізації цього стандарту зв’язку в Україні як повсюдного ви вже захочете новий смартфон. Швидкості 4G зараз цілком вистачає для всього, та й сигнал мережі стабільніше.

Щодо операційної системи, а якщо точніше, програмної оболонки виробника, не будемо нічого говорити. Це особиста справа кожного, що вибрати.

Наприклад, MIUI дозволяє серйозно кастомизувати зовнішній вигляд без рут-прав (теми, шрифти, значки і т.д.). Android One – це взагалі голий Андроїд з мінімумом встановлених додатків, що не має реклами / вбудованих антивірусів – навіть «Галереї» і «Плеєра» в ньому немає (Google Photo / Music не береться до уваги).

Налаштувати під себе і звикнути можна до будь-якої оболонки.

Приклади гідних смартфонів до 5000 гривень

Redmi Note 9

Купівля гарного пристрою з мінімальним бюджетом – це куди складніше, ніж здається на перший погляд. Вирішує досвід, причому досвід саме особистого використання смартфонів, а не купа переглянутого контенту на YouTube.

Приводимо п’ятірку гідних девайсів. За продуктивністю, фотоможливостями і автономністю вони приблизно рівні, але остаточний вибір за вами.

Redmi 9T (є версія з NFC і без нього – вказується на упаковці)

Redmi Note 9 (NFC)

Galaxy M21 (NFC)

Galaxy A31 (NFC)

Oppo A52 (NFC)

Джерело: gsminfo.com.ua