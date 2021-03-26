Експерти прогнозують подорожчання смартфонів: названо причину

Ціни зростатимуть через кризу, яка насувається на ринок мобільних пристроїв

Ціни можуть стрімко зрости через дефіцит комплектуючих

У найближчому майбутньому смартфони можуть відчутно подорожчати. Такий прогноз зробив аналітик міжнародної фінансової групи Mirabaud Ніл Кемплінг. На думку експерта, ціни зростатимуть через кризу, яка насувається на ринок мобільних девайсів.

Передумови до кризи вже зараз можна спостерігати на прикладі великих IT-компаній, як Apple, Samsung і Xiaomi. Зараз найбільші представники галузі відчувають сильний недобір процесорів, виробники яких не встигають за попитом, що росте.

Xiaomi вже відмовилася від продукції Qualcomm, які зривають поставки, на користь виробів MediaTek. Samsung прийняла рішення скоротити виробництво смартфонів лінійки Gelexy Note з тих самих причин. Apple взагалі планує випускати лише 80% «ай фонів» від запланованих на 2021 рік.

Виробники процесорів повідомляють, що не встигають вдосконалювати і робити свої вироби з потрібною для великих компаній швидкістю. А коли ті відмовляються від їх послуг, змушені підвищувати ціну на вироби, щоб компенсувати втрату клієнтів.

Компанії ж приймають зростання цін, розуміючи, що в іншому випадку будуть змушені скорочувати працівників і згортати частину виробництва.

Це обернеться тим, що телефони, комп’ютери та інша айті-техніка буде сильно дорожчати, до чого і готують людей аналітики.