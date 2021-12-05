Експерти назвали найпотужніші смартфони у світі у листопаді

Antutu представила рейтинг найпотужніших смартфонів на операційній системі Android серед випущених до кінця листопада

Платформа для тестування Antutu представила рейтинг найпотужніших смартфонів на операційній системі Android у листопаді. При складанні списку використовувалися дані, отримані в період з 1 по 30 число місяця.

Лідерами остаточно закріпилися процесори Snapdragon 888 та 888 Plus, які виробники встановлюють у флагманські моделі.

Найпотужнішим Android-смартфоном на ринку сьогодні є Xiaomi Black Shark 4S Pro. Це ігровий ґаджет, який оснащено:

процесором Snapdragon 888 Plus;

16 гігабайтами оперативної пам'яті;

512 гігабайтами постійної пам’яті.

Він має спеціальні механічні кнопки для комфортних ігор та Amoled-екран з підтримкою HDR10+ та частотою оновлення 144 герц.

Загалом, переможна десятка виглядає так:

Xiaomi Black Shark 4S Pro

ZTE Nubia Red Magic 6S Pro

vivo iQOO 8 Pro

Xiaomi Black Shark 4 Pro

vivo X70 Pro+

ASUS Rog Phone 5s

vivo iQOO 8

Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro

OPPO Find X3 Pro

realme GT

В категорії смартфонів середнього рівня більшість лідерів працюють на процесорі Snapdragon 778G. Також один з них оснащений Snapdragon 780G і два смартфони з MediaTek Dimensity 900 та 920 серій.

Перше місце отримав vivo iQOO Z5 на Snapdragon 778G.

Повний список переможців такий: