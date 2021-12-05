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    Експерти назвали найпотужніші смартфони у світі у листопаді

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    Xiaomi Black Shark 4S Pro визнано найпотужнішим смартфоном листопада - Експерти назвали найпотужніші смартфони у світі у листопаді
    Xiaomi Black Shark 4S Pro визнано найпотужнішим смартфоном листопада
    фото з відкритих джерел

    Antutu представила рейтинг найпотужніших смартфонів на операційній системі Android серед випущених до кінця листопада

    Платформа для тестування Antutu представила рейтинг найпотужніших смартфонів на операційній системі Android у листопаді. При складанні списку використовувалися дані, отримані в період з 1 по 30 число місяця.

    Лідерами остаточно закріпилися процесори Snapdragon 888 та 888 Plus, які виробники встановлюють у флагманські моделі.

    Найпотужнішим Android-смартфоном на ринку сьогодні є Xiaomi Black Shark 4S Pro. Це ігровий ґаджет, який оснащено:

    • процесором Snapdragon 888 Plus;
    • 16 гігабайтами оперативної пам'яті;
    • 512 гігабайтами постійної пам’яті.

    Він має спеціальні механічні кнопки для комфортних ігор та Amoled-екран з підтримкою HDR10+ та частотою оновлення 144 герц.

    Загалом, переможна десятка виглядає так:

    • Xiaomi Black Shark 4S Pro
    • ZTE Nubia Red Magic 6S Pro
    • vivo iQOO 8 Pro
    • Xiaomi Black Shark 4 Pro
    • vivo X70 Pro+
    • ASUS Rog Phone 5s
    • vivo iQOO 8
    • Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro
    • OPPO Find X3 Pro
    • realme GT

    В категорії смартфонів середнього рівня більшість лідерів працюють на процесорі Snapdragon 778G. Також один з них оснащений Snapdragon 780G і два смартфони з MediaTek Dimensity 900 та 920 серій.

    Перше місце отримав vivo iQOO Z5 на Snapdragon 778G.

    Повний список переможців такий:

    • Vivo iQOO Z5
    • Oppo K9s
    • Xiaomi Mi 11 Lite 5G.
    • Xiaomi Civi
    • Honor 50 Pro
    • Honor 50
    • Oppo Reno6
    • Huawei Nova 9
    • Huawei Nova 9 Pro
    • Redmi Note 11 Pro+

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    Теги: смартфон Xiaomi Lenovo Android Oppo Realme Huawei Honor
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    Експерти назвали найпотужніші смартфони у світі у листопаді