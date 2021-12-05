Експерти назвали найпотужніші смартфони у світі у листопаді
Antutu представила рейтинг найпотужніших смартфонів на операційній системі Android серед випущених до кінця листопада
Платформа для тестування Antutu представила рейтинг найпотужніших смартфонів на операційній системі Android у листопаді. При складанні списку використовувалися дані, отримані в період з 1 по 30 число місяця.
Лідерами остаточно закріпилися процесори Snapdragon 888 та 888 Plus, які виробники встановлюють у флагманські моделі.
Найпотужнішим Android-смартфоном на ринку сьогодні є Xiaomi Black Shark 4S Pro. Це ігровий ґаджет, який оснащено:
- процесором Snapdragon 888 Plus;
- 16 гігабайтами оперативної пам'яті;
- 512 гігабайтами постійної пам’яті.
Він має спеціальні механічні кнопки для комфортних ігор та Amoled-екран з підтримкою HDR10+ та частотою оновлення 144 герц.
Загалом, переможна десятка виглядає так:
- Xiaomi Black Shark 4S Pro
- ZTE Nubia Red Magic 6S Pro
- vivo iQOO 8 Pro
- Xiaomi Black Shark 4 Pro
- vivo X70 Pro+
- ASUS Rog Phone 5s
- vivo iQOO 8
- Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro
- OPPO Find X3 Pro
- realme GT
В категорії смартфонів середнього рівня більшість лідерів працюють на процесорі Snapdragon 778G. Також один з них оснащений Snapdragon 780G і два смартфони з MediaTek Dimensity 900 та 920 серій.
Перше місце отримав vivo iQOO Z5 на Snapdragon 778G.
Повний список переможців такий:
- Vivo iQOO Z5
- Oppo K9s
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G.
- Xiaomi Civi
- Honor 50 Pro
- Honor 50
- Oppo Reno6
- Huawei Nova 9
- Huawei Nova 9 Pro
- Redmi Note 11 Pro+
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