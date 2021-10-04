Названо найбільш продуктивні доступні смартфони вересня

Китайський сервіс AnTuTu оприлюднив вересневий рейтинг найпотужніших смартфонів за розумною ціною

Найпопулярніший у світі бенчмарк AnTuTu поділився свіжим рейтингом найпотужніших смартфонів за розумною ціною. Список складено за результатами тестів у вересні 2021 року.

Як і в серпні, рейтинг очолив китайський смартфон Xiaomi Mi11 Youth Edition, побудований на базі процесора Snapdragon 780G, який має 8 Гбайт оперативної і 128 Гбайт постійної пам'яті.

Другий рядок вересневого рейтингу зайняв Honor 50 Pro.

«Бронза» пішла до молодшого брата срібного призера – Honor 50. Обидві моделі побудовані на базі процесора Snapdragon 778G і мають в арсеналі по 8 Гбайт оперативної і 256 Гбайт постійної пам'яті.

Четверте місце на цей раз у смартфона OPPO Reno6 5G на платформі MediaTek Dimensity 900.

П'ятірку лідерів замикає Redmi 10X 5G, основою якого став процесор Dimensity 820.