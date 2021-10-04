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    Названо найбільш продуктивні доступні смартфони вересня

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    &nbsp;Xiaomi Mi11 названо найбільш продуктивним серед недорогих смартфонів - Названо найбільш продуктивні доступні смартфони вересня
     Xiaomi Mi11 названо найбільш продуктивним серед недорогих смартфонів
    Фото з відкритих джерел

    Китайський сервіс AnTuTu оприлюднив вересневий рейтинг найпотужніших смартфонів за розумною ціною

    Найпопулярніший у світі бенчмарк AnTuTu поділився свіжим рейтингом найпотужніших смартфонів за розумною ціною. Список складено за результатами тестів у вересні 2021 року.

    Як і в серпні, рейтинг очолив китайський смартфон Xiaomi Mi11 Youth Edition, побудований на базі процесора Snapdragon 780G, який має 8 Гбайт оперативної і 128 Гбайт постійної пам'яті.

    Другий рядок вересневого рейтингу зайняв Honor 50 Pro.

    «Бронза» пішла до молодшого брата срібного призера – Honor 50. Обидві моделі побудовані на базі процесора Snapdragon 778G і мають в арсеналі по 8 Гбайт оперативної і 256 Гбайт постійної пам'яті.

    Четверте місце на цей раз у смартфона OPPO Reno6 5G на платформі MediaTek Dimensity 900.

    П'ятірку лідерів замикає Redmi 10X 5G, основою якого став процесор Dimensity 820.

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    Теги: смартфон Xiaomi Oppo Honor
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    Названо найбільш продуктивні доступні смартфони вересня