Гайки замість iPhone. Відому українську мережу звинуватили у шахрайстві

Українка звинуватила відому мережу магазинів у тому, що та продала гайки замість смартфона

Українка Вікторія Шапкіна звинуватила мережу магазинів «Фокстрот» у шахрайстві. За її словами, їй замість смартфона iPhone продали коробку з гайками. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За словами Шапкіної, вона замовила смартфон онлайн у кредит та приїхала за ним до магазину в торгівельному центрі Dream Town у Києві. Продавці оформили товар, проте на прохання переставити в апарат SIM-карту відповіли відмовою. Як пише Вікторія, вона поспішала, тому не стала наполягати, а також не стала перевіряти комплектацію, бо коробка нібито була запакована.

Вже пізніше, коли був час розпакувати коробку, за словами покупця, ніякого iPhone в ньому не виявилося.

«Коли я відкрила коробку, там були гайки, загорнуті у поліетилен. Я не розуміла, що сталося і намагалася знайти телефон у коробці, але вона була пуста. Навіть картонка зі шпилькою для того, щоб дістати сім-карту, була порожня. Я зателефонувала одразу ж на гарячу лінію і все докладно розповіла. Мені сказали, що передали інформацію, і щоб завтра я приїхала до магазину з самого ранку. Я зробила публікацію у сторіз, там мені написали від сторінки Фокстрот і сказали, що передали інформацію. Наступного дня я була біля магазину ще до відкриття. Ніхто з персоналу не знав про випадок. Мені сказали, що я винна, що не включила телефон у магазині. Що треба писати заяву і чекати. Я написала», – написала Шапкіна.

В свою чергу, представник мережі «Фокстрот» відповів під постом клієнтки, що «проаналізувавши відео з камер спостереження, склалася дуже складна ситуація».

Як запевняють представники «Фокстрот», на даний момент служба безпеки компанії займається вирішенням цього питання для з’ясування подальших обставин.