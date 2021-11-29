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    Гайки замість iPhone. Відому українську мережу звинуватили у шахрайстві

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    Українка стверджує, що їй продали гайки замість iPhone - Гайки замість iPhone. Відому українську мережу звинуватили у шахрайстві
    Українка стверджує, що їй продали гайки замість iPhone
    фото: facebook.com

    Українка звинуватила відому мережу магазинів у тому, що та продала гайки замість смартфона

    Українка Вікторія Шапкіна звинуватила мережу магазинів «Фокстрот» у шахрайстві. За її словами, їй замість смартфона iPhone продали коробку з гайками. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Шапкіної, вона замовила смартфон онлайн у кредит та приїхала за ним до магазину в торгівельному центрі Dream Town у Києві. Продавці оформили товар, проте на прохання переставити в апарат SIM-карту відповіли відмовою. Як пише Вікторія, вона поспішала, тому не стала наполягати, а також не стала перевіряти комплектацію, бо коробка нібито була запакована.

    Вже пізніше, коли був час розпакувати коробку, за словами покупця, ніякого iPhone в ньому не виявилося.

    «Коли я відкрила коробку, там були гайки, загорнуті у поліетилен. Я не розуміла, що сталося і намагалася знайти телефон у коробці, але вона була пуста. Навіть картонка зі шпилькою для того, щоб дістати сім-карту, була порожня. Я зателефонувала одразу ж на гарячу лінію і все докладно розповіла. Мені сказали, що передали інформацію, і щоб завтра я приїхала до магазину з самого ранку. Я зробила публікацію у сторіз, там мені написали від сторінки Фокстрот і сказали, що передали інформацію. Наступного дня я була біля магазину ще до відкриття. Ніхто з персоналу не знав про випадок. Мені сказали, що я винна, що не включила телефон у магазині. Що треба писати заяву і чекати. Я написала», – написала Шапкіна.

    В свою чергу, представник мережі «Фокстрот» відповів під постом клієнтки, що «проаналізувавши відео з камер спостереження, склалася дуже складна ситуація».

    Як запевняють представники «Фокстрот», на даний момент служба безпеки компанії займається вирішенням цього питання для з’ясування подальших обставин.

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    Теги: Apple
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    Гайки замість iPhone. Відому українську мережу звинуватили у шахрайстві