  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус
    HiTech

    Смартфони iPhone можуть зникнути. Експерт припустив, коли це станеться

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Розумні&raquo; окуляри можуть замінити iPhone - Смартфони iPhone можуть зникнути. Експерт припустив, коли це станеться

    «Розумні» окуляри можуть замінити iPhone

    фото з відкритих джерел

    Замість смартфонів Apple можуть з’являться окуляри віртуальної реальності, які повністю замінять iPhone

    Відомий аналітик Мін-Чі Куо поділився далекими планами Apple стосовно її флагманського продукту — iPhone. Куо каже, що за 10 років смартфона компанії в теперішньому вигляді може не бути, а всі його функції перейдуть у форму AR-пристрою (щось на кшталт «розумних» окулярів), пише видання «Межа».

    Такий прогноз трапився на тлі чуток, що Apple відклала запуск своєї першої AR/VR-гарнітури на 2022 рік. Що правда, таких «перенесень» було чимало останніми роками. Але отримані патенти і справді кажуть про те, що в Купертіно, як мінімум, працюють і над таким проєктом. Але це не дає гарантій, що найближчим часом такий буде презентовано.

    Щодо відмови від звичної форми смартфона, наразі важко уявити, як це може бути. Тому є ймовірність, що новий пристрій не замінить iPhone, а просто зможе мати виключно свою функціональність і працювати незалежно, якимось чином доповнюючи задачі користувача. Як, наприклад, зараз роблять «розумні» годинники.

    Що правда, сам Куо вірить, що такий пристрій має працювати абсолютно незалежно, а не як аксесуар, бо в іншому випадку це не допоможе розвитку продукту.

    На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

    Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Читайте також:

    Теги: Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смартфони iPhone можуть зникнути. Експерт припустив, коли це станеться