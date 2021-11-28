Смартфони iPhone можуть зникнути. Експерт припустив, коли це станеться

Замість смартфонів Apple можуть з’являться окуляри віртуальної реальності, які повністю замінять iPhone

Відомий аналітик Мін-Чі Куо поділився далекими планами Apple стосовно її флагманського продукту — iPhone. Куо каже, що за 10 років смартфона компанії в теперішньому вигляді може не бути, а всі його функції перейдуть у форму AR-пристрою (щось на кшталт «розумних» окулярів), пише видання «Межа».

Такий прогноз трапився на тлі чуток, що Apple відклала запуск своєї першої AR/VR-гарнітури на 2022 рік. Що правда, таких «перенесень» було чимало останніми роками. Але отримані патенти і справді кажуть про те, що в Купертіно, як мінімум, працюють і над таким проєктом. Але це не дає гарантій, що найближчим часом такий буде презентовано.

Щодо відмови від звичної форми смартфона, наразі важко уявити, як це може бути. Тому є ймовірність, що новий пристрій не замінить iPhone, а просто зможе мати виключно свою функціональність і працювати незалежно, якимось чином доповнюючи задачі користувача. Як, наприклад, зараз роблять «розумні» годинники.

Що правда, сам Куо вірить, що такий пристрій має працювати абсолютно незалежно, а не як аксесуар, бо в іншому випадку це не допоможе розвитку продукту.

На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

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