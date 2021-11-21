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    Що означають зелена та помаранчева крапки на екрані вашого iPhone

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    Що означають зелена та помаранчева крапки на екрані iPhone - Що означають зелена та помаранчева крапки на екрані вашого iPhone
    Що означають зелена та помаранчева крапки на екрані iPhone
    фото з відкритих джерел

    Apple запровадила нову функцію, яка проявляється у вигляді зеленої або помаранчевої крапок

    Ще у 2020 році з виходом iOS 14 компанія Apple запровадила нову функцію, яка проявляється у вигляді зеленої або помаранчевої крапок у правому верхньому куті екрану iPhone. Виявляється, навіть сьогодні багато користувачів не розуміють, що вони означають, і часом сприймають це як ознаку несправностей або зламу смартфона. Пояснюємо для чого потрібні ці індикатори.

    Перш за все, варто зазначити, зелена і помаранчева точки на iPhone не є свідченнями несправностей чи втручання хакерів у ваш пристрій. Ця функція покликана сповістити власника смартфона про процес запису.

    Індикатори з'являються, коли у будь-якого додатку є доступ до мікрофона або камери пристрою.

    Помаранчева – до мікрофона.

    Щоб дізнатися, який саме додаток використовує мікрофон або камеру, потрібно розгорнути панель керування. Назва додатку буде вказана у верхній частині екрану з відповідною піктограмою камери або мікрофона.

    Крім того, це сповіщення залишається на своєму місці протягом деякого часу після закриття програми, яка використовувала мікрофон чи камеру. У такому випадку біля назви з'являється приписка "недавно".

    Компанія вбачає у цьому ще один засіб для забезпечення конфіденційності. Якщо ви, наприклад, використовуєте Facebook, але при цьому просто гортаєте стрічку новин, то в такому разі додаток не має причин для доступу до мікрофона чи камери, адже у цей момент ви не створюєте контент. Однак якщо ви усе одно побачите відповідний сигнал, зможете розпізнати несанкціоновану спробу вас підслухати.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: Apple
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    Що означають зелена та помаранчева крапки на екрані вашого iPhone