У мережі показали, який вигляд матиме наступний iPhone

Такий вигляд може мати новий iPhone

iPhone 14 Pro у свіжому дизайні показали на якісних рендерах

Флагмани 2022 року від компанії Apple обіцяють оновлений дизайн не лише камер, а й екрану. Офіційних підтверджень, звісно ж, поки немає, проте численні зливи інформації вже дозволили створити якісні рендери майбутніх iPhone 14 Pro.

Опублікував зображення у своїх соціальних мережах блогер та дизайнер Вакар Хан. На його рахунку також багато інших точних рендерів, зокрема Motorola RAZR 2019, а також нових Xiaomi Mix 4 і Huawei P50.

Перш за все варто сказати, що деякі користувачі очікували відмови від набридлого вирізу вже від iPhone 13. Проте ще до його виходу в мережі з'явилися чутки, що такі зміни чекають хіба на наступні моделі – iPhone 14. Так і сталось: у 2021 році вся лінійка вийшла з «чубчиками».

Нові ж рендери показують iPhone 14 Pro в оновленому дизайні: зі зменшеними симетричними рамками та відсутнім вирізом, на місці котрого тепер залишився лише невеликий отвір для фронтальної камери. Розмовний динамік розташувався у верхній рамці.

Не можна оминути й новий дизайн основного блоку камер. Він, як і раніше, матиме три датчики, але тепер не буде випирати з корпусу – його товщина стане однаковою з усім смартфоном.

Складно сказати, наскільки це відповідає дійсності, однак всі відомі на сьогодні зливи інформації й усі доступні рендери говорять однакове.

В мережі також припускають, що для того, що реалізувати таке рішення в дизайні, компанії доведеться збільшити товщину всього пристрою.

На даний момент актуальною лінійкою смартфонів Apple є iPhone 13. У серію входить чотири моделі: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Джерело: 24 канал