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    Місяць на одній зарядці: презентовано неймовірно витривалий смартфон

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    Смартфон BV6600 Pro - Місяць на одній зарядці: презентовано неймовірно витривалий смартфон
    Смартфон BV6600 Pro
    Фото: Blackview

    Китайська компанія презентувала смартфон, який може тримати заряд більше 30 днів

    Китайська Blackview запустила продажі нового смартфона – BV6600 Pro. Його позиціонують як найдешевший у світі захищений апарат з вбудованим тепловізором.

    На старті продажів гаджет пропонується всього за $240. Потім обіцяють підняти цінник до $400. Втім, китайські виробники дуже часто використовують подібні заяви як маркетинговий трюк. Тож, насправді смартфон може ніколи не подорожчати до заявленої ціни.

    Корпус моделі відповідає сертифікації IP68/IP69K і американському військовому стандарту MIL-STD-810G. А це означає, що гаджет абсолютно не боїться пилу, здатний витримувати занурення в воду, а також протистояти перепадам тиску та температури, вібрації, трясці та негараздам.

    Blackview BV6600 Pro
    Blackview BV6600 Pro

    Смартфон отримав:

    • 5,7-дюймовий дисплей роздільною здатністю HD+ 1440×720 пікселів;
    • процесор MediaTek Helio P35;
    • 4 Гбайт оперативної пам’яті;
    • 64 Гбайт постійної пам'яті.

    Акумулятор ємністю 8,6 тисячі міліампер-годин обіцяє понад місяць на одному заряді в режимі очікування.

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    Теги: смартфон гаджет
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    Місяць на одній зарядці: презентовано неймовірно витривалий смартфон