Місяць на одній зарядці: презентовано неймовірно витривалий смартфон
Китайська компанія презентувала смартфон, який може тримати заряд більше 30 днів
Китайська Blackview запустила продажі нового смартфона – BV6600 Pro. Його позиціонують як найдешевший у світі захищений апарат з вбудованим тепловізором.
На старті продажів гаджет пропонується всього за $240. Потім обіцяють підняти цінник до $400. Втім, китайські виробники дуже часто використовують подібні заяви як маркетинговий трюк. Тож, насправді смартфон може ніколи не подорожчати до заявленої ціни.
Корпус моделі відповідає сертифікації IP68/IP69K і американському військовому стандарту MIL-STD-810G. А це означає, що гаджет абсолютно не боїться пилу, здатний витримувати занурення в воду, а також протистояти перепадам тиску та температури, вібрації, трясці та негараздам.
Смартфон отримав:
- 5,7-дюймовий дисплей роздільною здатністю HD+ 1440×720 пікселів;
- процесор MediaTek Helio P35;
- 4 Гбайт оперативної пам’яті;
- 64 Гбайт постійної пам'яті.
Акумулятор ємністю 8,6 тисячі міліампер-годин обіцяє понад місяць на одному заряді в режимі очікування.
Читайте також: