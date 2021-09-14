Місяць на одній зарядці: презентовано неймовірно витривалий смартфон

Китайська компанія презентувала смартфон, який може тримати заряд більше 30 днів

Китайська Blackview запустила продажі нового смартфона – BV6600 Pro. Його позиціонують як найдешевший у світі захищений апарат з вбудованим тепловізором.

На старті продажів гаджет пропонується всього за $240. Потім обіцяють підняти цінник до $400. Втім, китайські виробники дуже часто використовують подібні заяви як маркетинговий трюк. Тож, насправді смартфон може ніколи не подорожчати до заявленої ціни.

Корпус моделі відповідає сертифікації IP68/IP69K і американському військовому стандарту MIL-STD-810G. А це означає, що гаджет абсолютно не боїться пилу, здатний витримувати занурення в воду, а також протистояти перепадам тиску та температури, вібрації, трясці та негараздам.

Blackview BV6600 Pro

Смартфон отримав:

5,7-дюймовий дисплей роздільною здатністю HD+ 1440×720 пікселів;

процесор MediaTek Helio P35;

4 Гбайт оперативної пам’яті;

64 Гбайт постійної пам'яті.

Акумулятор ємністю 8,6 тисячі міліампер-годин обіцяє понад місяць на одному заряді в режимі очікування.