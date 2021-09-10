Експерти назвали смартфон з найкращим у світі акумулятором

Лабораторія DxOMark визначила смартфон, який має найкращу у світі батарею. Вона здатна триматися більше трьох днів

Експерти незалежної лабораторії DxOMark оголосили нового світового лідера рейтингу автономності. Ним став недорогий китайський смартфон Vivo Y72 5G.

Гаджет заробив у тестах 89 балів, тим самим обійшовши колишнього лідера – корейський Samsung Galaxy M51 – всього на один бал.

Vivo Y72 5G має акумулятор ємністю 5 тисяч міліампер-годин. Це далеко не рекордний показник. Але його тести показали, що батарея здатна забезпечити до трьох днів і 13 годин автономної роботи. А завдяки швидкій зарядці її можна поповнити на 80% за годину та 18 хвилин. До 100% – за дві години та 15 хвилин.

Інші характеристики смартфона наступні:

екран – 6,58-дюймів з роздільною здатністю Full HD + 2400х1080 пікселів;

процесор – Dimensity 700;

оперативна пам’ять – 8 ГБ;

вбудована пам’ять – 128 ГБ;

основна камера – 64 МП + 8 МП + 2 МП;

фронтальна камера – 16 МП.

Нещодавно експерти також назвали найпотужніші смартфони за результатами тестів у серпні.