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    Експерти назвали смартфон з найкращим у світі акумулятором

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    Vivo Y72 5G назвали смартфоном з найкращим акумулятором - Експерти назвали смартфон з найкращим у світі акумулятором
    Vivo Y72 5G назвали смартфоном з найкращим акумулятором
    Фото: Techreviewer

    Лабораторія DxOMark визначила смартфон, який має найкращу у світі батарею. Вона здатна триматися більше трьох днів

    Експерти незалежної лабораторії DxOMark оголосили нового світового лідера рейтингу автономності. Ним став недорогий китайський смартфон Vivo Y72 5G.

    Гаджет заробив у тестах 89 балів, тим самим обійшовши колишнього лідера – корейський Samsung Galaxy M51 – всього на один бал.

    Vivo Y72 5G має акумулятор ємністю 5 тисяч міліампер-годин. Це далеко не рекордний показник. Але його тести показали, що батарея здатна забезпечити до трьох днів і 13 годин автономної роботи. А завдяки швидкій зарядці її можна поповнити на 80% за годину та 18 хвилин. До 100% – за дві години та 15 хвилин.

    Інші характеристики смартфона наступні:

    • екран – 6,58-дюймів з роздільною здатністю Full HD + 2400х1080 пікселів;
    • процесор – Dimensity 700;
    • оперативна пам’ять – 8 ГБ;
    • вбудована пам’ять – 128 ГБ;
    • основна камера – 64 МП + 8 МП + 2 МП;
    • фронтальна камера – 16 МП.

    Нещодавно експерти також назвали найпотужніші смартфони за результатами тестів у серпні.

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    Теги: смартфон гаджет
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    Експерти назвали смартфон з найкращим у світі акумулятором