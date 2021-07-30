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    Презентовано смартфон з фронтальною камерою-невидимкою

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    ZTE Axon 30&nbsp;5G - Презентовано смартфон з фронтальною камерою-невидимкою
    ZTE Axon 30 5G
    Фото: ZTE

    Китайська ZTE презентувала другий в світі смартфон з камерою, яка розміщена під дисплеєм

    Рік тому китайська ZTE представила перший у світі смартфон з фронтальною камерою, яка розміщується під екраном і не потребує спеціального «вирізу». Цього ж року компанія випустила нову модель з тією ж технологією – Axon 30 5G.

    Якщо перший гаджет з революційною функцією вийшов досить спірним, то тепер технологія була значно поліпшена, завдяки чому на екрані ZTE Axon 30 5G зовсім непомітно місце установки селфі-камери.

    Гаджет отримав 6,92-дюймовий AMOLED-дисплей роздільною здатністю Full HD+ 2340x1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц і 10-бітною глибиною кольору.

    ZTE Axon 30 5G
    ZTE Axon 30 5G

    Основою моделі став процесор Qualcomm Snapdragon 870. Передбачено 6, 8 або 12 Гбайт оперативної і 128 або 256 Гбайт постійної пам'яті.

    Основна камера отримала головний 64-мегапіксельний сенсор Sony IMX682, доповнений ширококутним датчиком на 8 мегапікселів, макрокамерой роздільною здатністю 5 мегапікселів і 2-мегапіксельним датчиком глибини.

    Коштує Axon 30 5G – від $338.

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    Теги: смартфон гаджет
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    Презентовано смартфон з фронтальною камерою-невидимкою