Презентовано смартфон з фронтальною камерою-невидимкою

Китайська ZTE презентувала другий в світі смартфон з камерою, яка розміщена під дисплеєм

Рік тому китайська ZTE представила перший у світі смартфон з фронтальною камерою, яка розміщується під екраном і не потребує спеціального «вирізу». Цього ж року компанія випустила нову модель з тією ж технологією – Axon 30 5G.

Якщо перший гаджет з революційною функцією вийшов досить спірним, то тепер технологія була значно поліпшена, завдяки чому на екрані ZTE Axon 30 5G зовсім непомітно місце установки селфі-камери.

Гаджет отримав 6,92-дюймовий AMOLED-дисплей роздільною здатністю Full HD+ 2340x1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц і 10-бітною глибиною кольору.

ZTE Axon 30 5G

Основою моделі став процесор Qualcomm Snapdragon 870. Передбачено 6, 8 або 12 Гбайт оперативної і 128 або 256 Гбайт постійної пам'яті.

Основна камера отримала головний 64-мегапіксельний сенсор Sony IMX682, доповнений ширококутним датчиком на 8 мегапікселів, макрокамерой роздільною здатністю 5 мегапікселів і 2-мегапіксельним датчиком глибини.

Коштує Axon 30 5G – від $338.