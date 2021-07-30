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    Китайці презентували бюджетний смартфон з гігантською батареєю

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    Oukitel WP15 - Китайці презентували бюджетний смартфон з гігантською батареєю
    Oukitel WP15
    Фото: Oukitel

    Китайська Oukitel представила смартфон з величезною батареєю, який коштує $300

    Китайська Oukitel презентувала новий смартфон – WP15, який коштує $300 та має величезну батарею. Ємність його акумулятора – 15 600 міліампер-годин. Це приблизно вчетверо більше, ніж, наприклад у iPhone 12.

    У продажу новинка з’явиться 23 серпня 2021 року.

    Смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт. Хоча для такої величезної батареї можна було б зробити і більш швидку зарядку. Також від WP15 можна заряджати інші пристрої.

    Корпус моделі відповідає сертифікації IP68 / IP69K і американському військовому стандарту MIL-STD-810G. А це означає, що гаджет абсолютно не боїться пилу, здатний витримувати занурення в воду, а також протистояти перепадам тиску і температури, вібрації, трясці і іншим випробуванням.

    Смартфон навіть можна мити під високим тиском та температурою.

    Oukitel WP15 отримав:

    • 6,52-дюймовий екран роздільною здатністю 1600х720 пікселів з співвідношенням сторін 18:9;
    • процесор Dimensity 700 5G від MediaTek;
    • 8 Гбайт оперативної і 128 Гбайт постійної пам'яті.

    Камери: 48, 2 і 0,3 мегапікселя ззаду і 8 мегапікселів спереду.

    Є модуль NFC для безконтактних платежів.

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    Теги: смартфон гаджет
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    Китайці презентували бюджетний смартфон з гігантською батареєю