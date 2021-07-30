Китайці презентували бюджетний смартфон з гігантською батареєю

Китайська Oukitel представила смартфон з величезною батареєю, який коштує $300

Китайська Oukitel презентувала новий смартфон – WP15, який коштує $300 та має величезну батарею. Ємність його акумулятора – 15 600 міліампер-годин. Це приблизно вчетверо більше, ніж, наприклад у iPhone 12.

У продажу новинка з’явиться 23 серпня 2021 року.

Смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт. Хоча для такої величезної батареї можна було б зробити і більш швидку зарядку. Також від WP15 можна заряджати інші пристрої.

Корпус моделі відповідає сертифікації IP68 / IP69K і американському військовому стандарту MIL-STD-810G. А це означає, що гаджет абсолютно не боїться пилу, здатний витримувати занурення в воду, а також протистояти перепадам тиску і температури, вібрації, трясці і іншим випробуванням.

Смартфон навіть можна мити під високим тиском та температурою.

Oukitel WP15 отримав:

6,52-дюймовий екран роздільною здатністю 1600х720 пікселів з співвідношенням сторін 18:9;

процесор Dimensity 700 5G від MediaTek;

8 Гбайт оперативної і 128 Гбайт постійної пам'яті.

Камери: 48, 2 і 0,3 мегапікселя ззаду і 8 мегапікселів спереду.

Є модуль NFC для безконтактних платежів.