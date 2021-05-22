Названо чотири поширених міфи про смартфони

В які поширені твердження про смартфони не варто вірити

Майже всі користуються смартфонами. Але це не означає, що всі «юзери» добре розуміються на техніці. Це породжує багато переконань, які з реальністю не мають нічого спільного. І сьогодні ми спростуємо декілька популярних міфів про смартфони.

Заряджати смартфон треба лише оригінальної зарядкою

Цей міф не раз озвучували менеджери магазинів техніки, коли хотіли продати дорожчий пристрій для зарядки. Насправді ж, оригінальний зарядний пристрій чи ні – особливої ролі не грає. Головне, щоб він був хорошої якості.

Тобто ви можете не переплачувати за оригінальні дроти , але купувати зарядку за 50 гривень теж не варто. Краще зупиниться на перевіреному пристрої від відомого бренду.

Скло захистить екран при падінні

Ще один міф, що глибоко засів в голові багатьох. Немає ніякої гарантії, що скло захистить ваш смартфон, якщо ви його випадково упустили.

Досить часто у користувачів б’ється дисплей смартфона під захисним склом. А захист залишається цілим. Це все через те, що скло здатне захистити тільки куточки екрану. Якщо смартфон полетить плазом, то, на жаль, воно не допоможе.

Дорогий = якісний

Дуже часто в голові у людей працює правило: дорогий, значить якісний. Але чи дійсно ми завжди переплачуємо саме за якість?

Насправді, іноді бюджетні гаджети коштують менше через те, що збираються на заводах з більш простих деталей. Просто у топових брендів ці деталі сучасніші. Але це ніяк не гарантує якість і надійність.

Щоб правильно обрати смартфон, треба добре розуміти свої потреби та дивитися на характеристики девайса: параметри екрану та батареї, можливості камери та процесора. Тоді не важко буде зрозуміти, що іноді флагманські смартфони мають ті самі комплектуючі, що й бюджетні моделі.

Через плівку погано працює тачскрін

Якби цей міф був правдою, то ніхто б не користувався плівками, інакше навіщо стільки незручностей?

Насправді, давно, коли смартфони тільки з’являлися на ринку і екрани були ще мало розвинені – вони не завжди могли вловлювати пальці через погано наліплену плівку. В теперішній час екрани інші, для них плівка – не перешкода.

Джерело: ITsider