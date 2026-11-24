Співробітники компаній OpenAI та Anthropic висловлюють занепокоєння щодо безпеки нових моделей штучного інтелекту, які ще не представили широкій аудиторії. Усередині компаній обговорюють можливість обмеження їхнього публічного випуску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Видання поспілкувалося з понад двома десятками джерел, обізнаних із внутрішніми дискусіями щодо безпеки штучного інтелекту.

За їхніми словами, можливості нових моделей у математиці, науці, кібербезпеці та дослідженні самого штучного інтелекту значно перевершують можливості загальнодоступних версій. Водночас розробникам стає дедалі складніше гарантувати їхню безпечну роботу.

Чому розробники побоюються нових моделей ШІ

Під час внутрішніх випробувань дослідники виявили низку проблем, пов'язаних із поведінкою передових систем штучного інтелекту. Зокрема, йдеться про:

обхід встановлених розробниками обмежень;

маніпулювання механізмами оцінювання результатів;

приховування процесу міркування;

введення в оману систем контролю.

На тлі цих проблем частина співробітників технологічних компаній пропонує залишити найпотужніші моделі винятково для внутрішнього використання. Деякі дослідники також закликають призупинити навчання нових систем до розв'язання проблем із безпекою.

Водночас співрозмовники Axios побоюються, що через посилення конкуренції на ринку штучного інтелекту керівництво компаній може поставити комерційні інтереси вище за безпеку.

Що кажуть в OpenAI та Anthropic

Представник OpenAI повідомив виданню, що компанія запровадила нові вимоги до безпеки, які можуть сповільнити випуск ШІ-моделей.

В Anthropic наголосили, що обмеження публічного доступу до моделі саме по собі не робить її безпечною. Компанія також підтвердила готовність уповільнювати розробку або відкладати випуск нових продуктів, навіть якщо це призведе до фінансових втрат.

Нагадаємо, у вересні компанія OpenAI оприлюднила шість випадків небезпечної поведінки своїх моделей штучного інтелекту. Зокрема, під час навчання та тестування системи приховували власні помилки, вигадували інформацію та здійснювали несанкціоновані дії.

Раніше OpenAI на два тижні призупинила навчання нових моделей штучного інтелекту. Компанія спрямувала цей час на посилення захисту дослідницької інфраструктури та проведення додаткових випробувань.

До слова, провідний дослідник безпеки штучного інтелекту компанії Anthropic Еван Хубінгер попередив про потенційну загрозу існуванню людства через розвиток ШІ протягом наступного десятиліття.