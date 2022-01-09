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    Названо найкращі смартфони 2021 року за співвідношенням ціни та продуктивності

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    Motorola Edge S30 визнали найкращим бюджетним смартфоном - Названо найкращі смартфони 2021 року за співвідношенням ціни та продуктивності
    Motorola Edge S30 визнали найкращим бюджетним смартфоном
    фото з відкритих джерел

    Бенчмарк Antutu назвав найкращі смартфони минулого року за співвідношенням ціни на продуктивності

    Популярний бенчмарк Antutu опублікував рейтинг Android-смартфонів за найкращим співвідношенням ціни та продуктивності для різних цінових категорій. Рейтинг складено за даними на кінець грудня 2021 року.

    Експерти AnTuTu підкреслюють, що жорстка конкуренція змушує виробників постійно підвищувати планку.

    В результаті в бюджетному сегменті до $313 рейтинг очолив смартфон на базі флагманської платформи Snapdragon 888+.

    • На першому місці телефон Motorola Edge S30;
    • На другому місці – Redmi Note 10 Pro;
    • На третьому – Iqoo Neo5 Vitality Edition.

    Лідерами у категорії від $314 до $470 стали:

    • Realme GT Neo2T;
    • Realme GT Neo Flash Edition;
    • Oppo PPO K9 Pro 5G.

    У категорії від $471 до $626:

    • Iqoo 7;
    • OnePlus 9RT 5G;
    • Iqoo 8.

    У категорії від $627 до $783:

    • RedMagic 6S Pro;
    • Black Shark 4S Pro;
    • Xiaomi Mix 4.

    Серед найдорожчих смартфонів за ціною вище $784 найкращими визнано:

    • Vivo X70 Pro+;
    • Honor Magic3 Pro;
    • Xiaomi 11 Ultra.

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    Теги: смартфон Xiaomi OnePlus Oppo Realme Honor
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    Названо найкращі смартфони 2021 року за співвідношенням ціни та продуктивності