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    Названо смартфони, якими покупці задоволені найбільше

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    Найбільше покупці задоволені Honor 30 Pro +&nbsp; - Названо смартфони, якими покупці задоволені найбільше
    Найбільше покупці задоволені Honor 30 Pro + 
    Фото: Honor

    Китайський сервіс оприлюднив рейтинг задоволеності смартфонами

    AnTuTu – китайський сервіс, який дозволяє тестувати смартфони – склав топ-10 смартфонів, які радують своїх власників найбільше. Треба відзначити, що у цьому випадку мова йде виключно про смартфони Android. Тобто, «почуття» власників iPhone не враховувалися.

    • На першому місці опинився Honor 30 Pro +. Їм задоволені майже 98% власників.
    • «Срібло» у Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (96,61%).
    • Замикає трійку лідерів Oppo Reno6 Pro 5G (95,17%).

    І декілька слів про переможця. Honor 30 Pro + працює на SoC Kirin 990 5G виробництва Huawei. Обсяг оперативної пам’яті – 8 ГБ, вбудованої – 256 ГБ.

    Живіть смартфон батарея ємністю 4 тисячі міліампер-годин. Потужність швидкої зарядки становить 40 Вт, бездротової - 27 Вт.

    Основна камера оснащен 50-мегапіксельним датчиком. Селфі-камера подвійна.

    Дисплей – 6,57-дюймовий Oled.

    Раніше AnTuTu поділився рейтингом найпродуктивніших з недорогих смартфонів. За підсумками липневих тестів новим чемпіоном став «полегшений» флагман Xiaomi Mi 11 Lite, який заробив 531 960 балів. В основі цієї моделі лежить процесор Qualcomm Snapdragon 780G.

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    Теги: смартфон Honor
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    Названо смартфони, якими покупці задоволені найбільше