Названо смартфони, якими покупці задоволені найбільше

Китайський сервіс оприлюднив рейтинг задоволеності смартфонами

AnTuTu – китайський сервіс, який дозволяє тестувати смартфони – склав топ-10 смартфонів, які радують своїх власників найбільше. Треба відзначити, що у цьому випадку мова йде виключно про смартфони Android. Тобто, «почуття» власників iPhone не враховувалися.

На першому місці опинився Honor 30 Pro +. Їм задоволені майже 98% власників.

«Срібло» у Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (96,61%).

Замикає трійку лідерів Oppo Reno6 Pro 5G (95,17%).

І декілька слів про переможця. Honor 30 Pro + працює на SoC Kirin 990 5G виробництва Huawei. Обсяг оперативної пам’яті – 8 ГБ, вбудованої – 256 ГБ.

Живіть смартфон батарея ємністю 4 тисячі міліампер-годин. Потужність швидкої зарядки становить 40 Вт, бездротової - 27 Вт.

Основна камера оснащен 50-мегапіксельним датчиком. Селфі-камера подвійна.

Дисплей – 6,57-дюймовий Oled.

Раніше AnTuTu поділився рейтингом найпродуктивніших з недорогих смартфонів. За підсумками липневих тестів новим чемпіоном став «полегшений» флагман Xiaomi Mi 11 Lite, який заробив 531 960 балів. В основі цієї моделі лежить процесор Qualcomm Snapdragon 780G.