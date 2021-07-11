Названо найкращі смартфони 2021 року за співвідношенням ціни та якості

Xiaomi Mi11 Ultra названо одним з найкращих смартфонів у 2021 році за співвідношенням ціни та якості / Фото з відкритих джерел

Відомий сервіс назвав найкращі смартфони за співвідношенням ціни та якості у червні 2021 року

Популярний китайський мобільний бенчмарк AnTuTu поділився черговим рейтингом. Цього разу смартфони було оцінено за співвідношенням ціни та якості. Рейтинг розділили на кілька цінових категорій.

У першій категорії – до 1999 юанів (приблизно 300 доларів) – перемогу за підсумками червневих тестів здобув смартфон Redmi Note 10 Pro, який заробив 389 балів.

Друге місце зайняв Realme Q3 Pro з оцінкою в 367.4 бала.

«Бронза» – у Redmi K40 з 347.9 бала.

Далі йде категорія «від 2000 до 2999 юанів» (приблизно300 – 460 доларів). Тут кращим виявився смартфон iQOO Neo5 Vitality Edition, оцінений в 311.8 бала.

Друге місце зайнів Redmi K40 Gaming Edition з аналогічною оцінкою 311.8 бала.

Замикає трійку лідерів Realme GT Neo Flash Edition – 297,6 бала.

У категорії «від 3000 до 3999 юанів» (приблизно 460 – 620 доларів) перемогу здобув смартфон OnePlus 9, оцінений в 222.3 бала.

Далі йдуть Redmi K40 Pro + та iQOO 7, які отримали відповідно 212,1 і 211,7 бала.

Категорію «від 4000 до 4999 юанів» (460 – 770 доларів) очолив смартфон vivo X60 Pro +, на рахунку якого 178.4 бала.

За ним йдуть:

Nubia Red Magic 6 Pro (173.6 бала);

OnePlus 9 Pro (168.7 бала).

В топовому сегменті – від 5000 юанів (770 доларів) найбільш вигідною покупкою експерти визнали флагман OPPO Find X3 Pro, який заробив 147,9 бала.

Друге місце зайняв Xiaomi Mi11 Ultra – 138.9 бала.

Третє – Xiaomi Mi10 Extreme Anniversary Edition (134.6 бала).