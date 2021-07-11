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    Названо найкращі смартфони 2021 року за співвідношенням ціни та якості

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    Xiaomi Mi11 Ultra названо одним з найкращих смартфонів у 2021 році за співвідношенням ціни та якості / Фото з відкритих джерел - Названо найкращі смартфони 2021 року за співвідношенням ціни та якості

    Xiaomi Mi11 Ultra названо одним з найкращих смартфонів у 2021 році за співвідношенням ціни та якості / Фото з відкритих джерел

    Відомий сервіс назвав найкращі смартфони за співвідношенням ціни та якості у червні 2021 року

    Популярний китайський мобільний бенчмарк AnTuTu поділився черговим рейтингом. Цього разу смартфони було оцінено за співвідношенням ціни та якості. Рейтинг розділили на кілька цінових категорій.

    У першій категорії – до 1999 юанів (приблизно 300 доларів) – перемогу за підсумками червневих тестів здобув смартфон Redmi Note 10 Pro, який заробив 389 балів.

    Друге місце зайняв Realme Q3 Pro з оцінкою в 367.4 бала.

    «Бронза» – у Redmi K40 з 347.9 бала.

    Далі йде категорія «від 2000 до 2999 юанів» (приблизно300 – 460 доларів). Тут кращим виявився смартфон iQOO Neo5 Vitality Edition, оцінений в 311.8 бала.

    Друге місце зайнів Redmi K40 Gaming Edition з аналогічною оцінкою 311.8 бала.

    Замикає трійку лідерів Realme GT Neo Flash Edition – 297,6 бала.

    У категорії «від 3000 до 3999 юанів» (приблизно 460 – 620 доларів) перемогу здобув смартфон OnePlus 9, оцінений в 222.3 бала.

    Далі йдуть Redmi K40 Pro + та iQOO 7, які отримали відповідно 212,1 і 211,7 бала.

    Категорію «від 4000 до 4999 юанів» (460 – 770 доларів) очолив смартфон vivo X60 Pro +, на рахунку якого 178.4 бала.

    За ним йдуть:

    • Nubia Red Magic 6 Pro (173.6 бала);
    • OnePlus 9 Pro (168.7 бала).

    В топовому сегменті – від 5000 юанів (770 доларів) найбільш вигідною покупкою експерти визнали флагман OPPO Find X3 Pro, який заробив 147,9 бала.

    Друге місце зайняв Xiaomi Mi11 Ultra – 138.9 бала.

    Третє – Xiaomi Mi10 Extreme Anniversary Edition (134.6 бала).

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    Теги: рейтинг смартфон Xiaomi OnePlus Oppo
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    Названо найкращі смартфони 2021 року за співвідношенням ціни та якості