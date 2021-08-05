Названо найкращі смартфони липня за співвідношенням ціни та продуктивності

Xiaomi Mi 11 Lite названо найкращим смартфоном липня за співвідношенням ціни та продуктивності

Китайці оприлюднили рейтинг найкращих недорогих смартфонів з відмінною продуктивністю

Китайський бенчмарк AnTuTu поділився рейтингом найпродуктивніших з недорогих смартфонів. За підсумками липневих тестів новим чемпіоном став «полегшений» флагман Xiaomi Mi 11 Lite, який заробив 531 960 балів. В основі цієї моделі лежить процесор Qualcomm Snapdragon 780G.

На другому і третьому місцях, як і місяцем раніше, розташувалися смартфони Honor 50 і Honor 50 Pro. На їхньому рахунку 507 095 і 500 637 балів відповідно. Обидві моделі побудовані на базі процесора Qualcomm Snapdragon 778G.

Четверта позиція дісталася апарату Oppo Reno 6 5G, що заробив 480 420 балів.

П'ятірку лідерів замикає смартфон Redmi 10X 5G, на рахунку якого 451 863 бали.

У липневий рейтинг також потрапили смартфони:

Realme Q3 Pro Carnival Edition;

Oppo K9 5G;

iQOO Z3;

Huawei Nova 8 Pro;

Huawei Nova 8.

Треба відзначити, весь топ-10 цього разу представлений виключно китайськими апаратами.