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    Названо найкращі смартфони липня за співвідношенням ціни та продуктивності

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    Xiaomi Mi 11 Lite названо найкращим смартфоном липня за співвідношенням ціни та продуктивності - Названо найкращі смартфони липня за співвідношенням ціни та продуктивності
    Xiaomi Mi 11 Lite названо найкращим смартфоном липня за співвідношенням ціни та продуктивності

    Китайці оприлюднили рейтинг найкращих недорогих смартфонів з відмінною продуктивністю

    Китайський бенчмарк AnTuTu поділився рейтингом найпродуктивніших з недорогих смартфонів. За підсумками липневих тестів новим чемпіоном став «полегшений» флагман Xiaomi Mi 11 Lite, який заробив 531 960 балів. В основі цієї моделі лежить процесор Qualcomm Snapdragon 780G.

    На другому і третьому місцях, як і місяцем раніше, розташувалися смартфони Honor 50 і Honor 50 Pro. На їхньому рахунку 507 095 і 500 637 балів відповідно. Обидві моделі побудовані на базі процесора Qualcomm Snapdragon 778G.

    Четверта позиція дісталася апарату Oppo Reno 6 5G, що заробив 480 420 балів.

    П'ятірку лідерів замикає смартфон Redmi 10X 5G, на рахунку якого 451 863 бали.

    У липневий рейтинг також потрапили смартфони:

    • Realme Q3 Pro Carnival Edition;
    • Oppo K9 5G;
    • iQOO Z3;
    • Huawei Nova 8 Pro;
    • Huawei Nova 8.

    Треба відзначити, весь топ-10 цього разу представлений виключно китайськими апаратами.

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    Теги: смартфон Xiaomi Oppo Realme Huawei Honor
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    Названо найкращі смартфони липня за співвідношенням ціни та продуктивності