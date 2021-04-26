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    Xiaomi презентувала новий недорогий смартфон з топовими характеристиками

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    Mi 11X Pro - Xiaomi презентувала новий недорогий смартфон з топовими характеристиками
    Mi 11X Pro
    Фото: Xiaomi

    Новий смартфон від Xiaomi – Mi 11X Pro – отримав 6,67-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц

    Китайська Xiaomi представила черговий доступний флагманський смартфон – модель Mi 11X Pro. Апарат отримав великий екран з підвищеною частотою оновлення картинки. Характеристики дисплея виглядають наступним чином:

    • діагональ – 6,67 дюймів;
    • роздільна здатність – Full HD+ 2400×1080 пікселів;
    • частота оновлення – 120 Гц;
    • особливості – підтримка розширеного динамічного діапазону HDR10 +.

    Основою новинки став топовий 8-ядерний процесор Snapdragon 888. Передбачено 8 Гбайт оперативної пам'яті і флеш-накопичувач ємністю 128 або 256 Гбайт.

    Mi 11X Pro
    Mi 11X Pro

    Основна потрійна камера об'єднує:

    • головний 108-мегапіксельний датчик Samsung ISOCELL HM2;
    • 8-мегапіксельний ширококутний сенсор з кутом огляду в 119 градусів;
    • 5-мегапіксельний допоміжний сенсор.

    Передня камера на 20 мегапікселів ховається в отворі посередині верхньої межі екрану.

    За автономність смартфона відповідає батарея ємністю 4520 міліампер-годин з підтримкою 33-ватної швидкісний зарядки.

    Ціни на Mi 11X Pro стартують з позначки в 530 доларів.

    Теги: смартфон Xiaomi
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