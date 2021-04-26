Xiaomi презентувала новий недорогий смартфон з топовими характеристиками
Новий смартфон від Xiaomi – Mi 11X Pro – отримав 6,67-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц
Китайська Xiaomi представила черговий доступний флагманський смартфон – модель Mi 11X Pro. Апарат отримав великий екран з підвищеною частотою оновлення картинки. Характеристики дисплея виглядають наступним чином:
- діагональ – 6,67 дюймів;
- роздільна здатність – Full HD+ 2400×1080 пікселів;
- частота оновлення – 120 Гц;
- особливості – підтримка розширеного динамічного діапазону HDR10 +.
Основою новинки став топовий 8-ядерний процесор Snapdragon 888. Передбачено 8 Гбайт оперативної пам'яті і флеш-накопичувач ємністю 128 або 256 Гбайт.
Основна потрійна камера об'єднує:
- головний 108-мегапіксельний датчик Samsung ISOCELL HM2;
- 8-мегапіксельний ширококутний сенсор з кутом огляду в 119 градусів;
- 5-мегапіксельний допоміжний сенсор.
Передня камера на 20 мегапікселів ховається в отворі посередині верхньої межі екрану.
За автономність смартфона відповідає батарея ємністю 4520 міліампер-годин з підтримкою 33-ватної швидкісний зарядки.
Ціни на Mi 11X Pro стартують з позначки в 530 доларів.