Названо найпотужніші смартфони серпня: топ-5 пристроїв

Відомий бенчмарк AnTuTu назвав смартфони, які є найпотужнішими на ринку станом на серпень 2021 року

AnTuTu – бенчмарк, що вимірює потужність смартфонів. Щомісяця його творці показують рейтинг пристроїв, які набрали в тесті найбільшу кількість балів. Це цікаво користувачам, яким максимально важлива продуктивність гаджетів. В серпні результати тестувань виявилися наступними.

Xiaomi Mi 11 Ultra

На п’ятому місці – Xiaomi Mi 11 Ultra. Китайський флагман побудований на базі Snapdragon 888 і має 12 ГБ оперативної пам’яті. Крім цього, у моделі в арсеналі 6.81-дюймовий Amoled екран з 2К роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц.

Камера – потрійна: 50 + 48 + 48 МП. Тому Mi 11 Ultra – прекрасний варіант не тільки для геймерів, але і для фанатів мобільної зйомки.

OnePlus 9 Pro

Четверте місце – OnePlus 9 Pro. Платформа у гаджета ідентична попередньому конкурсанту, але в бенчмарку він набрав трохи більше балів. Цікавіше смартфон і за рахунок оболонки OxygenOS. Якщо по функціоналу вона програє MIUI, то в плані зручності бере верх.

З начинкою у гаджета все стандартно:

120-герцовий 2К Amoled екран;

квадрокамера 48 + 50 + 8 + 2 МП;

корпус з вологозахистом IP68 (можна занурювати під воду);

батарея ємністю 4500 міліампер-годин, що підтримує 65-ватну зарядку.

Asus Rog Phone 5

Третє місце – Asus Rog Phone 5. Ігровий смартфон від Asus отримує бронзу. Він отримав більше балів за рахунок програмної оптимізації. Апарат йде зі спеціальним ігровим режимом, плюс до нього можна підключити цілий арсенал ігрових аксесуарів: джойстики, тригери і так далі.

Отримати задоволення від геймплея дозволяє 144-герцовий дисплей діагоналлю 6.78 дюймів.

Realme GT

Друге місце – Realme GT. При ціні на порядок нижче конкурентів гаджет має колосальну потужність і ще декілька атрибутів флагманів. Наприклад, у нього 6.43-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц і батарея ємністю 4500 міліампер-годин з підтримкою 66-ватної зарядки.

Фотографічні можливості представлені потрійною камерою – 64 + 8 + 2 МП.

Vivo iQOO 7

Перше місце – Vivo iQOO 7. Смартфон побудований на базі Snapdragon 888. Також в його арсеналі є 6.62-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10 +.

Основна камера складається з трьох датчиків – головного на 48 МП і пари 13-мегапіксельних сенсорів (телевіка і ширіка).

Ще один козир пристрою – швидка зарядка потужністю 120 Вт, яка повністю заряджаж батарею за 15 хвилин.

Джерело: gsminfo.com.ua