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    Xiaomi зізналася, які недоліки мають смартфони компанії

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    Шоурум Xiaomi - Xiaomi зізналася, які недоліки мають смартфони компанії
    Шоурум Xiaomi
    Фото: News18

    Топ-менеджер Xiaomi вибачився перед фанатами через помилки MIUI 12.5

    Xiaomi принесла вибачення своїм користувачам через проблеми зі смартфонами. Про це повідомляє китайське видання MyDrivers.

    Вибачення прозвучали в ході прес-конференції, на якій виступив генеральний менеджер Xiaomi MIUI Experience Джин Фан (Jin Fan). За його словами, компанія винна перед споживачами, адже випущена раніше версія системної оболонки MIUI 12 для смартфонів мала велику кількість «багів» і не була до кінця оптимізована.

    У зв'язку з цим Фан заявив, що Xiaomi відмовляється від раннього виходу MIUI 13, бо має намір повністю перевірити систему перед релізом. Топ-менеджер корпорації також підкреслив, що фахівці компанії зафіксували всі основні проблеми MIUI 12 і випустили оновлення MIUI 12.5, в якому були виправлені головні недоліки оболонки.

    Також Xiaomi нещодавно презентувала свій перший смартфон з камерою-невидимкою – Mix 4, у якого фронтальна камера прихована під екраном. Детальніше про новинку – за посиланням.

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    Теги: смартфон Xiaomi
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    Xiaomi зізналася, які недоліки мають смартфони компанії