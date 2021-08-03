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    Названо найпотужніші в світі смартфони липня, які працюють на Android

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    Xiaomi Black Shark 4 Pro - найпотужніший смартфон на Android - Названо найпотужніші в світі смартфони липня, які працюють на Android
    Xiaomi Black Shark 4 Pro - найпотужніший смартфон на Android
    Фото: Xiaomi

    Китайський сервіс AnTuTu визначив найпотужніші смартфони липня, які працюють на Android

    Найпопулярніший в світі бенчмарк – китайський AnTuTu – поділився липневим рейтингом найпродуктивніших смартфонів під управлінням операційної системи Android.

    Отже, за підсумками липневих тестів перемогу здобув геймерський апарат Xiaomi Black Shark 4 Pro, який набрав 854 439 балів. Точніше кажучи, не здобув перемогу, а зберіг титул, оскільки Black Shark 4 Pro вже котрий місяць поспіль займає першу строчку даного рейтингу.

    Друге місце в іншого геймерского апарату з Китаю - Nubia Red Magic 6 Pro. На його рахунку 831 163 бали.

    «Бронза» дісталася OnePlus 9 Pro, який набрав 822 338 балів.

    Четверта сходинка дісталася Oppo Find X3 Pro, що заробив 818 309 балів.

    І замикає п'ятірку лідерів Realme GT. На рахунку цього апарату 808 852 бали.

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    Теги: смартфон Xiaomi Android OnePlus Oppo Realme
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    Названо найпотужніші в світі смартфони липня, які працюють на Android