Названо найпотужніші в світі смартфони липня, які працюють на Android

Китайський сервіс AnTuTu визначив найпотужніші смартфони липня, які працюють на Android

Найпопулярніший в світі бенчмарк – китайський AnTuTu – поділився липневим рейтингом найпродуктивніших смартфонів під управлінням операційної системи Android.

Отже, за підсумками липневих тестів перемогу здобув геймерський апарат Xiaomi Black Shark 4 Pro, який набрав 854 439 балів. Точніше кажучи, не здобув перемогу, а зберіг титул, оскільки Black Shark 4 Pro вже котрий місяць поспіль займає першу строчку даного рейтингу.

Друге місце в іншого геймерского апарату з Китаю - Nubia Red Magic 6 Pro. На його рахунку 831 163 бали.

«Бронза» дісталася OnePlus 9 Pro, який набрав 822 338 балів.

Четверта сходинка дісталася Oppo Find X3 Pro, що заробив 818 309 балів.

І замикає п'ятірку лідерів Realme GT. На рахунку цього апарату 808 852 бали.