Названо найкращі смартфони за співвідношенням ціни і продуктивності

Китайські аналітики назвали найкращі смартфони за співвідношенням ціни і та продуктивності

Китайський бенчмарк AnTuTu поділився черговим рейтингом смартфонів. Цього разу за співвідношенням ціни і продуктивності. Дані наводяться за підсумками тестів, проведених в травні 2021 року.

У молодшій ціновій категорії «до 310 доларів» перемогу здобув смартфон Realme Q3 Pro, побудований на базі чіпсету Dimensity 1 100 від MediaTek.

Друге місце дісталося Redmi Note 10 Pro, який, на відміну від переможця, доступний і в Україні.

Трійку лідерів молодшої категорії замикає Motorola Edge S.

У другій категорії «від 310 до 470 доларів» переміг Redmi K30S Extreme Edition.

Друге місце тут дісталося його старшому братові – Redmi K40 Gaming Edition.

«Бронза» пішла до Realme GT.

Чемпіоном цінової категорії «від 470 до 625 доларів» став iQOO 7.

Друге місце у Meizu 17.

Третє дісталося OnePlus 9.

Найкращим з найкращих в категорії «від 625 до 780 доларів» був визнаний Meizu 18 Pro.

Друге місце тут дісталося геймерської смартфону Nubia Red Magic 6 Pro.

На третьому розташувався Xiaomi Mi 11 Pro.

Нарешті, в топової категорії «від 780 доларів і вище» перемогу здобув OPPO Find X3 Pro.

Також тут представлені Vivo X60 Pro + і Xiaomi Mi 11 Ultra.