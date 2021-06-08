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    Названо найкращі смартфони за співвідношенням ціни і продуктивності

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    OPPO Find X3 Pro - Названо найкращі смартфони за співвідношенням ціни і продуктивності
    OPPO Find X3 Pro
    Фото: Tech Advisor

    Китайські аналітики назвали найкращі смартфони за співвідношенням ціни і та продуктивності

    Китайський бенчмарк AnTuTu поділився черговим рейтингом смартфонів. Цього разу за співвідношенням ціни і продуктивності. Дані наводяться за підсумками тестів, проведених в травні 2021 року.

    У молодшій ціновій категорії «до 310 доларів» перемогу здобув смартфон Realme Q3 Pro, побудований на базі чіпсету Dimensity 1 100 від MediaTek.

    Друге місце дісталося Redmi Note 10 Pro, який, на відміну від переможця, доступний і в Україні.

    Трійку лідерів молодшої категорії замикає Motorola Edge S.

    У другій категорії «від 310 до 470 доларів» переміг Redmi K30S Extreme Edition.

    Друге місце тут дісталося його старшому братові – Redmi K40 Gaming Edition.

    «Бронза» пішла до Realme GT.

    Чемпіоном цінової категорії «від 470 до 625 доларів» став iQOO 7.

    Друге місце у Meizu 17.

    Третє дісталося OnePlus 9.

    Найкращим з найкращих в категорії «від 625 до 780 доларів» був визнаний Meizu 18 Pro.

    Друге місце тут дісталося геймерської смартфону Nubia Red Magic 6 Pro.

    На третьому розташувався Xiaomi Mi 11 Pro.

    Нарешті, в топової категорії «від 780 доларів і вище» перемогу здобув OPPO Find X3 Pro.

    Також тут представлені Vivo X60 Pro + і Xiaomi Mi 11 Ultra.

    Теги: смартфон Xiaomi OnePlus Oppo Realme
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    Названо найкращі смартфони за співвідношенням ціни і продуктивності