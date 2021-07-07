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    Оприлюднені цікаві подробиці про новий iPhone

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    iPhone 12 Pro у чохлі для iPhone 13 Pro / Фото з відкритих джерел - Оприлюднені цікаві подробиці про новий iPhone
    iPhone 12 Pro у чохлі для iPhone 13 Pro / Фото з відкритих джерел

    Смартфони iPhone 13 Pro і Pro Max отримають більші модулі камери на задній панелі

    Прийдешні смартфони iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max отримають суттєво оновлені камери. Це призведе до використання модулів камер ще більшого розміру. Чохли для iPhone 13 Pro показують, чого нам слід очікувати в цьому відношенні.

    У соцмережі Weibo з'явилися фото, на яких зображено смартфон iPhone 12 Pro в силіконовому чохлі. Як стверджується, його було розроблено для iPhone 13 Pro. На знімку можна бачити, що нинішня модель ідеально помістилася в чохол, отже розміри майбутнього устрою не повинні змінитися. У той же час виріз для камери виглядає значно більше, ніж займає камера нинішнього iPhone 12 Pro.

    Якщо розміри точні, виступ камери буде займати більше половини задньої панелі iPhone 13 Pro по горизонталі.

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    Оприлюднені цікаві подробиці про новий iPhone
    Оприлюднені цікаві подробиці про новий iPhone

    Ймовірно, причиною такого істотного збільшення блоку камер стане впровадження в iPhone 13 Pro нової технології стабілізації. Також чутки стверджують, що Apple працює над більшими сенсорами камер. Це дозволить захоплювати більше світла і призведе до підвищення якості зйомки.

    Збільшення блоку камери торкнеться і версії iPhone 13 Pro Max, хоча в даному випадку зміни вже не настільки істотні в порівнянні з моделлю нинішнього покоління.

    Що ще відомо про iPhone 13, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: Apple
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    Оприлюднені цікаві подробиці про новий iPhone