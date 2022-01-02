Презентовано автономного прибиральника снігу (відео)

Snowbot S1 – це автономний транспортний засіб, що працює на акумуляторах та гумових гусеницях

Для тих, хто живе в районах із традиційно потужними снігопадами, проблема прибирання снігу на прибудинковій території може бути серйозним подразником. Звичайно, є люди, які вже замінили лопати на невеликі снігоприбиральні машини, але все ще змушені витрачати дорогоцінний час на “спільні прогулянки” з ними.

Новий снігоприбиральний робот покликаний розв’язати цю проблему, взявши на себе турботи з самостійного прибирання довірених територій від снігу, виключивши втручання людини.

Snowbot S1 – це автономний транспортний засіб, що працює на акумуляторах та гумових гусеницях, який незабаром вступить у стадію бета-тестування. Його дійсно можна використовувати для прибирання тротуарів, але у першу чергу він призначений для великих просторів, наприклад, автомобільних стоянок.

Щоб машина запрацювала, користувачі повинні встановити три надширокосмугові маячки на протилежних кінцях території, що очищається. Робот використовує сигнали для тріангуляції свого поточного розташування. Це дозволяє йому визначити маршрут прибирання снігу, яким він потім слухняно рухається.

Якщо ділянка має неправильну форму, користувачі можуть використати застосунок для iOS/Android, щоб вручну вказати маршрут. Також можна керувати Snowbot S1 повністю вручну в режимі реального часу, використовуючи для цього пульт дистанційного керування.

Залежно від того, чи їде робот по асфальтованій або гравійній поверхні, він спочатку прибирає сніг або скребком, або щіткою, що обертається. Потім шнек із твердої гуми видаляє сніг із жолоба. Snowbot S1 здатний відкидати сніг на висоту до 3,7 м та прибирати сніг глибиною до 30 см. Він автоматично регулює швидкість залежно від глибини снігового покриву.

Використовуючи датчики LiDAR, робот може виявляти перешкоди та автоматично зупинятися та подавати звуковий сигнал, якщо зустрічає перешкоду на своєму шляху. Він також зупиниться, якщо його шнек засмітиться мокрим снігом, гілками або іншим сміттям. Двогодинна зарядка його літій-іонного акумулятора 36 В та 31,2 А∙год має вистачити приблизно на 1,5 години роботи. Вся установка важить близько 65 кг і є водонепроникною.