Українці розказали, що купуватимуть на «чорну п’ятницю»: дослідження

Названо найпопулярніші товари, які українці купуватимуть на «чорну п’ятницю»

Gradus Research спитала українців, що вони купуватимуть на «чорну п’ятницю» цього року, яка припадає на 26 листопада. За результатами опитування компанія зробила рейтинг найпопулярніших товарів.

Виявилося, що скоротилася частка тих, хто має намір робити покупки у «чорну п’ятницю» — 30%, проти 35% минулого року.

А ось ставлення «чорної п’ятниці» покращилось. Збільшилася частка тих, хто вважає, що ціни все ж таки знижуються: 21% у 2020 році проти 35% у 2021-му.

Цього року опитані жителі України констатували, що «споживчий кошик» трохи змінився, порівнюючи з минулим. На перше місце вийшла купівля одягу та взуття – 45%. На другому – техніка, яка значно знизила відсоток – 38,% проти 48,% минулого року. Категорія «техніка» — одна з найбільш затребуваних для покупок у «чорну п’ятницю».

Джерело: Gradus

«Найімовірніше, за останні півтора року локдауну люди купили все необхідне, у тому числі для дистанційної роботи», – розповідає керівниця Gradus Research Євгенія Близнюк,

Купують, зазвичай, у «чорну п’ятницю» телефони, планшети, навушники. Саме тому плани на купівлю техніки цього року нижчі, ніж торік. А ось з одягом ситуація інша — з’явилася можливість виходити у світ, відкрилися заклади і в тому числі багато компаній вийшли працювати в офіси знову.

Цікаво, що за результатами дослідження додалася кількість охочих придбати книги та канцелярію – у 2020 ця цифра була 6%, а у 2021-му – 11%.

Купувати онлайн планують 67% опитаних. Всі інші підуть в магазин.

Серед сайтів-рітейлерів опитані найбільше довіряють українським сайтам — 80%. На другому місці відомі китайські сайти – 44%. Далі сайти Європи – 20% та США – 14%.