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    Презентовано бюджетний «невмирущий» планшет (відео)

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    Китайці показали недорогий планшет стійкий до ударів - Презентовано бюджетний «невмирущий» планшет (відео)
    Китайці показали недорогий планшет стійкий до ударів
    зображення з відкритих джерел

    Китайська компанія презентувала стійкий до ударів недорогий планшет – Oukitel RT1

    Відома доступними захищеними смартфонами китайська компанія Oukitel офіційно представила і свій перший «невмирущий» планшетний комп'ютер — модель Oukitel RT1.

    Корпус моделі відповідає сертифікації IP69K. Це означає, що гаджет не боїться пилу і здатний витримувати занурення у воду і навіть високотемпературну мийку під тиском.

    До того ж планшет стійкий до подряпин та ударів та здатний пережити падіння на тверду поверхню з висоти до 1,5 метра.

    Новинка отримала IPS екран діагоналлю близько 10 дюймів роздільною здатністю 1200x1920 пікселів із співвідношенням сторін 16:10.

    В основі моделі лежить процесор MediaTek Helio P22.

    Гаджет отримав 4 Гбайт оперативної та 64 Гбайт постійної пам'яті. Останню можна розширити за допомогою картки пам'яті формату MicroSD.

    За автономність планшета відповідає акумулятор ємністю 10 тис. міліампер-годин. Зарядка – за допомогою 18-ватної швидкої зарядки.

    Планшет працює під керуванням операційної системи Android 11.

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    Теги: гаджет Android
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    Презентовано бюджетний «невмирущий» планшет (відео)