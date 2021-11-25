Презентовано бюджетний «невмирущий» планшет (відео)

Китайська компанія презентувала стійкий до ударів недорогий планшет – Oukitel RT1

Відома доступними захищеними смартфонами китайська компанія Oukitel офіційно представила і свій перший «невмирущий» планшетний комп'ютер — модель Oukitel RT1.

Корпус моделі відповідає сертифікації IP69K. Це означає, що гаджет не боїться пилу і здатний витримувати занурення у воду і навіть високотемпературну мийку під тиском.

До того ж планшет стійкий до подряпин та ударів та здатний пережити падіння на тверду поверхню з висоти до 1,5 метра.

Новинка отримала IPS екран діагоналлю близько 10 дюймів роздільною здатністю 1200x1920 пікселів із співвідношенням сторін 16:10.

В основі моделі лежить процесор MediaTek Helio P22.

Гаджет отримав 4 Гбайт оперативної та 64 Гбайт постійної пам'яті. Останню можна розширити за допомогою картки пам'яті формату MicroSD.

За автономність планшета відповідає акумулятор ємністю 10 тис. міліампер-годин. Зарядка – за допомогою 18-ватної швидкої зарядки.

Планшет працює під керуванням операційної системи Android 11.