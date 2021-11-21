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    Розробники повернули до життя легендарний програвач

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    Winamp повертається до життя - Розробники повернули до життя легендарний програвач
    Winamp повертається до життя
    фото з відкритих джерел

    Легендарний програвач Winamp готують до перезапуску

    Популярний на початку нульових програвач для комп'ютерів Winamp готується до перезапуску. Плеєр вже отримав веб-сайт, свіжий логотип і підписку на участь у бета-тестуванні.

    Випробувати оновлений програвач можна буде вже незабаром.

    Розвиток Winamp припинився у 2007 році з випуском версії 5.5. До цього він був одним із найпопулярніших інструментів для відтворення локальних аудіофайлів, який міг похвалитися широкою різноманітністю обкладинок на будь-який смак та анімованими візуальними ефектами.

    У жовтні 2018 року, після того, як Winamp 5.8 злили у мережу, розробники програвача вирішили опублікувати версію, що просочилася, на сайті Winamp.com, щоб усі охочі могли піддатися ностальгії.

    Хоча Radionomy, власник Winamp, заявила, що має великі плани на плеєр, відтоді компанія не випустила жодної версії програвача.

    Цього тижня сайт Winamp.com отримав оновлення дизайну, а сам медіаплеєр отримав новий логотип. Крім того, усі охочі можуть відвідати ресурс Winamp.com та підписатися на участь у бета-тестуванні нового Winamp. Оновлений плеєр має вийти найближчим часом.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: гаджет
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    Розробники повернули до життя легендарний програвач