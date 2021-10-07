Презентовано перший планшет Nokia. Новинку вже анонсовано в Україні (відео)

Легендарна фінська марка Nokia презентувала свій перший планшет – Nokia T20. Новинка продаватиметься і в Україні

Фінська Nokia офіційно представила перший у своїй історії планшет – T20. Гаджет отримав 10,4-дюймовий дисплей роздільною здатністю 2K 1200×2000 пікселів з максимальною яскравістю 400 ніт і сертифікатом, що підтверджує низький рівень шкідливого синього випромінювання.

В основі планшета лежить платформа Unisoc Tiger T610. Передбачено 4 Гбайт оперативної пам'яті та постійний накопичувач об'ємом 64 Гбайт.

За автономність планшета відповідає акумулятор ємністю 8,2 тис. міліампер-годин. Виробник обіцяє до 15 годин веб-серфінгу, до 10 годин перегляду відео і до 7 годин конференц-зв'язку на одній зарядці.

Передбачені камери на 8 і 5 мегапікселів.

Гаджет працює під управлінням операційної системи Android 11. Виробник обіцяє два великих оновлення операційної системи та три роки оновлень систем безпеки.

Nokia T20 надійде у продаж 17 листопада за ціною $250.

Новинка вже з’явилася і на українському сайті Nokia. Проте місцеву ціну поки що не вказано.

Цього року Nokia також презентувала «невмирущий» смартфон, яким можна грати у футбол.