Найдорожча ганчірка: Apple здивувала цінами на новий аксесуар (фото)

Американський виробник техніки випустив новий аксесуар – серветку для екранів

Цієї осені відбулося вже дві презентації Apple. На першій компанія показала нові iPhone та iPad. На другій дебютували нові ноутбуки та навушники. Але, чомусь, американці ані слова не сказали про свій новий аксесуар – серветку для дисплеїв Polishing Cloth.

Ціна новинки – $19 за штуку. Це більше ніж 500 грн. Ціна дійсно вражає, особливо, коли починаєш шукати щось подібне від інших виробників. Таких цін нам не вдалося знайти у жодного з виробників.

Щось схоже за ціною пропонує Xiaomi. У неї в асортименті є Toray Screen Net Japan Microfiber, яка коштує тисячу гривень. Але в комплекті йде три серветки. Тож у перерахунку на одиницю все одно виходить дешевше.

Важко зрозуміти, чому фірмова серветка Apple коштує майже $20. Візуально це звичайна мікрофібра, які в Україні продають за 100-150 грн. А можна знайти і дешевше.

Нагадаємо, нещодавно в Україні стартували продажі нових смартфонів Apple – iPhone 13. Всі подробиці – за посиланням.