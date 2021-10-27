  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Для iPhone та iPad вийшло велике оновлення. Які нововведення запропонувала Apple

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Функція SharePlay в додатку FaceTime - Для iPhone та iPad вийшло велике оновлення. Які нововведення запропонувала Apple
    Функція SharePlay в додатку FaceTime
    Фото: Apple

    Apple представила велика оновлення операційної системи для пристроїв iPhone та iPad

    Apple представила оновлення операційної системи для iPhone та iPad. Серед нововведень – функція SharePlay, яка позиціонується як «абсолютно новий спосіб ділитися з усіма учасниками виклику FaceTime контентом з Apple TV, музики та інших підтримуваних додатків з App Store».

    За допомогою цієї опції користувачі, які беруть участь у виклику FaceTime, можуть спільно переглядати контент, слухати й читати, дивитись фото та відео, гортати вебсторінки та допомагати одне одному у виконанні завдань.

    Спільні елементи управління дозволять призупиняти, запускати й перемотувати контент, а гучність відео чи музики автоматично зменшується, коли співрозмовники починають говорити.

    З Apple TV можна разом дивитися відео на великому екрані, продовжуючи спілкування по FaceTime на iPad.

    Кілька нововведень стосуються додатку для перекладу. Наприклад, тепер він підтримує китайську мову путунхуа (одна з офіційних у Китаї).

    У додаток «Дім», який дозволяє віддалено керувати компонентами розумного будинку, додані нові перемикачі автоматизації на основі поточних показань вологості, якості повітря і рівня освітленості з датчиків, що підтримують HomeKit.

    У додатку Wallet з'явилася підтримка карт вакцинації від Covid-19.

    Цієї осені відбулося вже дві презентації Apple. На першій компанія показала нові iPhone та iPad. На другій дебютували нові ноутбуки та навушники.

    Нещодавно в Україні стартували продажі нових смартфонів Apple – iPhone 13. Всі подробиці – за посиланням.

    Читайте також:

    Теги: Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Для iPhone та iPad вийшло велике оновлення. Які нововведення запропонувала Apple