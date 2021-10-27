Для iPhone та iPad вийшло велике оновлення. Які нововведення запропонувала Apple
Apple представила велика оновлення операційної системи для пристроїв iPhone та iPad
Apple представила оновлення операційної системи для iPhone та iPad. Серед нововведень – функція SharePlay, яка позиціонується як «абсолютно новий спосіб ділитися з усіма учасниками виклику FaceTime контентом з Apple TV, музики та інших підтримуваних додатків з App Store».
За допомогою цієї опції користувачі, які беруть участь у виклику FaceTime, можуть спільно переглядати контент, слухати й читати, дивитись фото та відео, гортати вебсторінки та допомагати одне одному у виконанні завдань.
Спільні елементи управління дозволять призупиняти, запускати й перемотувати контент, а гучність відео чи музики автоматично зменшується, коли співрозмовники починають говорити.
З Apple TV можна разом дивитися відео на великому екрані, продовжуючи спілкування по FaceTime на iPad.
Кілька нововведень стосуються додатку для перекладу. Наприклад, тепер він підтримує китайську мову путунхуа (одна з офіційних у Китаї).
У додаток «Дім», який дозволяє віддалено керувати компонентами розумного будинку, додані нові перемикачі автоматизації на основі поточних показань вологості, якості повітря і рівня освітленості з датчиків, що підтримують HomeKit.
У додатку Wallet з'явилася підтримка карт вакцинації від Covid-19.
Цієї осені відбулося вже дві презентації Apple. На першій компанія показала нові iPhone та iPad. На другій дебютували нові ноутбуки та навушники.
Нещодавно в Україні стартували продажі нових смартфонів Apple – iPhone 13. Всі подробиці – за посиланням.
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