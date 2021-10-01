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    Apple відмовилася визнавати скандальний недолік нового iPad. У компанії пояснили чому

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    Екран iPad mini 6 має желейний ефект - Apple відмовилася визнавати скандальний недолік нового iPad. У компанії пояснили чому

    Екран iPad mini 6 має желейний ефект

    Фото: Apple

    У компанії Apple вважають, що «желейна» прокрутка нового iPad mini, яка вже наробила галасу в мережі, це нормальна поведінка рідкокристалічного екрану

    Нещодавно Apple презентувала одразу декілька цікавих нових девайсів. Серед них був і iPad mini 6, який багато хто з експертів назвав найцікавішою новинкою компанії цього року.

    Але не обійшлось і без неприємних сюрпризів. Незабаром після початку продажів у мережі з'явилися скарги на проблеми з екраном. В портретній орієнтації у деяких спостерігалися гальмування і, так званий «ефект желе» – ніби одна половина екрану трохи відстає від іншої під час прокрутки.

    В Apple відреагували на скарги та заявили, що це зовсім не проблема, а «нормальна поведінка для рідкокристалічних екранів».

    У відповіді виданню Ars Technica представники Apple пояснили, що «ефект желе» обумовлений незначною затримкою, яка виникає під час промальовування зображення при переході з одного кінця екрану в інший. Ступінь прояву залежить від конкретного екземпляра пристрою. На одних цей ефект може проявлятися більше, на інших - менше.

    Але в будь-якому випадку він проявляється тільки у портретній орієнтації та більшість стали помічати цей «ефект желе» тільки після того, як дізналися про його існування.

    У компанії запевняють, що цей ефект часто зустрічається у подібних дисплеях. Будь-який бажаючий може перевірити власний пристрій на схильність ефекту jelly scrolling, просто завантаживши спеціальну тестову сторінку.

    Тож користувачам лишається тільки сподіватися, що в майбутніх оновленнях прошивки Apple зробить цей ефект менш помітним.

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    Джерело: ITC.ua

    Теги: Apple
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    Apple відмовилася визнавати скандальний недолік нового iPad. У компанії пояснили чому