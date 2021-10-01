Apple відмовилася визнавати скандальний недолік нового iPad. У компанії пояснили чому

У компанії Apple вважають, що «желейна» прокрутка нового iPad mini, яка вже наробила галасу в мережі, це нормальна поведінка рідкокристалічного екрану

Нещодавно Apple презентувала одразу декілька цікавих нових девайсів. Серед них був і iPad mini 6, який багато хто з експертів назвав найцікавішою новинкою компанії цього року.

Але не обійшлось і без неприємних сюрпризів. Незабаром після початку продажів у мережі з'явилися скарги на проблеми з екраном. В портретній орієнтації у деяких спостерігалися гальмування і, так званий «ефект желе» – ніби одна половина екрану трохи відстає від іншої під час прокрутки.

В Apple відреагували на скарги та заявили, що це зовсім не проблема, а «нормальна поведінка для рідкокристалічних екранів».

У відповіді виданню Ars Technica представники Apple пояснили, що «ефект желе» обумовлений незначною затримкою, яка виникає під час промальовування зображення при переході з одного кінця екрану в інший. Ступінь прояву залежить від конкретного екземпляра пристрою. На одних цей ефект може проявлятися більше, на інших - менше.

Але в будь-якому випадку він проявляється тільки у портретній орієнтації та більшість стали помічати цей «ефект желе» тільки після того, як дізналися про його існування.

У компанії запевняють, що цей ефект часто зустрічається у подібних дисплеях. Будь-який бажаючий може перевірити власний пристрій на схильність ефекту jelly scrolling, просто завантаживши спеціальну тестову сторінку.

Тож користувачам лишається тільки сподіватися, що в майбутніх оновленнях прошивки Apple зробить цей ефект менш помітним.

Джерело: ITC.ua