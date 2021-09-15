Що презентувала Apple: найцікавіші новинки компанії (відео)

Американська Apple провела презентацію нового покоління найпопулярніших своїх девайсів

Apple провела традиційну осінню презентацію нових продуктів. Деякі новинки були, м’яко кажучи, не дуже цікавими.

Наприклад, початкові версії лінійки iPhone 13, за великим рахунком, мало чим відрізняються від своїх попередників. Так, вони стали краще. Але ж не отримали якихось принципово нових технологій. Як і раніше, вони мають IPS дисплей з частотою оновлення 60 Гц. Та й батарея, скоріш за все, лишилася стара. А автономність смартфонів збільшилася за рахунок оптимізації роботи девайса.

Не дуже вразив і iPad 9. Його взагалі неможливо відрізнити від «вісімки». Технічних нововведень теж мінімум.

Але є і таке, за що компанію можна похвалити.

iPhone 13 Pro-версії

Мова йде про iPhone 13 Pro та його старшого брата Pro Max. Смартфони отримали новий екран, який має пік яскравості 1000 ніт та частоту оновлення 120 Гц.

Також Pro-версії отримали нову модифікацію з об’ємом вбудованої пам’яті на 1 ТБ. Щоправда, коштують вони недешево. За терабайтний iPhone 13 Pro доведеться віддати $1,5 тис. А iPhone 13 Pro Max коштує $1,6 тис. І це ціни в США. В Україні вони будуть ще вище.

До того ж iPhone 13 Pro Max працюватиме на 2,5 години довше ніж його попередник. Представники Apple заявляють, що це найкращий за автономністю смартфон за всю історію iPhone.

Звичайний iPhone 13 Pro працює на 90 хвилин довше за свого попередника.

Детальніше про сімейство iPhone 13 – за посиланням.

iPad mini

Можна без перебільшення сказати, що iPad mini – це найцікавіша новинка на презентації Apple цього року.

Планшет базується на чіпсеті A15 Bionic. Це той самий процесор, на якому побудовано нові iPhone. Об’єм вбудованої пам’яті – 64 або 256 ГБ. Дисплей – 8,3 дюймів.

Замість порту Lightning тут сучасний USB Type-C.

Камера на 12 мегапікселів.

Сканер відбитків пальців вбудований в кнопку живлення.

В цілому вийшов дуже цікавий пристрій для тих, хто не любить великі смартфони, але хоче мати щось з відносно великим екраном, але таке, щоб не займала багато місця.

Apple Watch 7

Головне нововведення Apple Watch – збільшений дисплей. При цьому він яскравіше на 70% в порівнянні з минулим поколінням. А рамки навколо екрану стали менше на 40%. Він настільки великий, що інженери навіть зуміли вмістити в нього цифрову клавіатуру повністю.

Екрану не страшні подряпини. Крім того, Apple Watch Series 7 краще, ніж будь-які інші розумні часті від Apple, захищені від піску і води.

Додана швидка зарядка. Автономність залишилася на старому рівні – ті ж 16-17 годин.