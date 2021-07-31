  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Apple уріже функціональність iPhone. Що втратять смартфони компанії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    iPhone 12 - Apple уріже функціональність iPhone. Що втратять смартфони компанії
    iPhone 12
    Фото з відкритих джерел

    Компанія Apple істотно уріже можливості інтеграції Siri зі сторонніми додатками

    Голосовий помічник Apple втратить деяку функціональність при роботі зі сторонніми додатками. Починаючи з iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey і watchOS 8 компанія Apple істотно уріже можливості інтеграції Siri.

    Про це розповіли в новому документі підтримки для розробників про інструментарій SiriKit. Apple поки не пояснила причин такого кроку. Можна лише припустити, що це робиться з метою підвищення безпеки.

    Apple перераховує в цілому 22 команди SiriKit, які більше не будуть підтримуватися.

    • Найбільш примітний приклад з них – можливість замовлення таксі, наприклад, Uber.
    • Також скоротяться можливості по взаємодії з планувальниками і списками справ, такими як Things 3 або Todoist.
    • Користувачі більше не зможуть за допомогою Siri створювати нові списки і видаляти завдання.
    • Також більше не можна буде змінювати нотатки.
    • Стане недоступною оплата рахунків за допомогою сторонніх додатків.
    • Переказ грошей між двома обліковими записами в певному додатку.
    • Виявлення джерела звуку в автомобілі.
    • Налаштування сидінь і обігрівача в автомобілі.

    Розробники зіткнуться з істотним скороченням типів і кількості команд віртуального помічника Siri вже після публічного релізу нового покоління програмних платформ Apple восени 2021 року.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Джерело: 24 канал

    Теги: Apple смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Apple уріже функціональність iPhone. Що втратять смартфони компанії