Служба підтримки Apple перейшла на українську
Раніше українських користувачів обслуговували по замовчуванні російською мовою
«Відтепер при зверненні в Apple Support українські користувачі продуктів та сервісів компанії можуть отримати необхідну консультацію з того чи іншого питання рідною українською мовою», – зазначають журналісти.
Раніше українських користувачів обслуговували по замовчуванні російською мовою, а власників американських облікових записів – англійською.
Видання припускає, що запуск української служби підтримки – це чергове свідчення скорого відкриття представництва Apple в Україні.
На початку червня керівник Держмитслужби Павло Рябікін, коментуючи в інтерв’ю відкриття офісу Apple в Києві, висловив упевненість, що це має відбутись вже цього року».
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