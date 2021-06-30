Служба підтримки Apple перейшла на українську

Раніше українських користувачів обслуговували по замовчуванні російською мовою

Офіційна служба підтримки компанії Apple з 28 червня почала обслуговування в Україні українською мовою. Про це повідомляє портал ITC.

«Відтепер при зверненні в Apple Support українські користувачі продуктів та сервісів компанії можуть отримати необхідну консультацію з того чи іншого питання рідною українською мовою», – зазначають журналісти.

Раніше українських користувачів обслуговували по замовчуванні російською мовою, а власників американських облікових записів – англійською.

Видання припускає, що запуск української служби підтримки – це чергове свідчення скорого відкриття представництва Apple в Україні.

На початку червня керівник Держмитслужби Павло Рябікін, коментуючи в інтерв’ю відкриття офісу Apple в Києві, висловив упевненість, що це має відбутись вже цього року‎».