iPhone 13: характеристики, фото, ціни

Apple презентувала нову лінійку смартфонів – iPhone 13. Компанія розкрила основні характеристики та дату, коли новинки з’являться у продажу

Американська Apple презентувала нову родину своїх смартфонів – iPhone 13, до складу якої увійшли чотири девайси:

iPhone 13 mini;

iPhone 13;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max.

Власне, тут ніяких сюрпризів не відбулося. Хоча раніше ходили чутки що mini-версію знімуть з виробництва через низький попит.

Проте, як бачимо, ці чутки не підтвердилися. І це гарна новина, адже iPhone 13 mini – не тільки найкомпактніший смартфон сімейства, він також і найбільш доступний. Його можна буде купити за $700. Але не треба забувати, що це ціни для США. В Україні, без сумнівів, вони будуть вище.

Отже, в цілому на старті продажі в Штатах ціни будуть наступними:

iPhone 13 mini 128GB $699 iPhone 13 mini 256GB $799 iPhone 13 mini 512GB $999 iPhone 13 128GB $799 iPhone 13 256GB $899 iPhone 13 512GB $1099 iPhone 13 Pro 128GB $999 iPhone 13 Pro 256GB $1099 iPhone 13 Pro 512GB $1299 iPhone 13 Pro 1TB $1499 iPhone 13 Pro Max 128GB $1099 iPhone 13 Pro Max 256GB $1199 iPhone 13 Pro Max 512GB $1399 iPhone 13 Pro Max 1TB $1599

Попереднє замовлення можна оформити 17 вересня 2021 року. А у продажу новинка з'явиться 24 вересня.

Дизайн та дисплей

iPhone 13

iPhone 13 має такий само дизайн, як і його попередник. Мабуть, головна відмінність – це зменшена, так звана, брова – виїмка зверху екрана, де розміщено фронтальну камеру та різні датчики. Представники Apple стверджують, що зменшили її на 20%. А це означає, що екран став більший.

Захист від бруду і пилу тут також той самий – IP68. Це означає, що смартфон не боїться ані пилу, ані занурення під воду.

Є п'ять нових кольорів: рожевий, синій, «північ», зірковий і червоний.

iPhone 13 та mini-версія мають дисплей Super Retina XDR, які використовують власну технологію Oled від Apple. Єдина різниця – це розмір: 13 mini має діагональ 5,4 дюйма, а звичайний 13 – 6,1 дюйма.

Частота оновлення екрану не змінилася – 60 Гц.

Pro-версії iPhone 13 отримали новий екран Super Retina XDR, який має пік яскравості 1000 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Остання – адаптивна. Тобто, залежить від того, який контент споживає користувач.

Камера

iPhone 13

На iPhone 13 модулі основної камери вперше розташовані не вертикально, а по діагоналі. Всього два модулі по 12 МП, один з яких ультраширококутний. Обидві модулі – нові. Тож в Apple запевняють, що новий iPhone фотографуватиме краще, ніж його попередник.

Pro-версії мають три модулі основної камери по 12 МП. Третій модель – телеоб’єктив. Кожен з них має можливість трикратного оптичного масштабування, двократного оптичного зменшення та шестикратного діапазону оптичного масштабування. Також доступний 15-кратний цифровий зум.

Характеристики

Всі iPhone 13 поставляються з чіпсетом A15 Bionic. Також всі чотири смартфони підтримують мережу з 5G.

На звичайних iPhone 13 можна вибрати 128 ГБ, 256 ГБ або 512 ГБ пам’яті. Apple нарешті позбулася опції 64 ГБ для своїх флагманських iPhone. А це означає більше сховища для найдешевшого варіанта.

Pro-версії мають додаткову модифікацію – з об’ємом вбудованої пам’яті на 1 ТБ.

Автономність

iPhone 13

В Apple запевняють, що всі iPhone 13 отримали покращену батарею. Так, наприклад, iPhone 13 mini та iPhone 13 Pro прослужать на 90 хвилин довше, ніж iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro.

А iPhone 13 та iPhone 13 Pro Max працюватимуть взагалі на 2,5 години довше, ніж iPhone 12 або iPhone 12 Pro Max. За даними Apple, iPhone 13 Pro Max також має найдовший час автономної роботи за всю історію iPhone.

Проте жодної інформації про ємність акумулятора немає.

Звісно, що ніякого зарядного пристрою в коробці не буде. Тож, купувати його доведеться окремо. Смартфони підтримують бездротову зарядку потужністю до 15 Вт.