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    В Apple розповіли, як правильно доглядати за екраном девайсів

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    Як правильно доглядати за технікою Apple - В Apple розповіли, як правильно доглядати за екраном девайсів
    Як правильно доглядати за технікою Apple
    Фото: Lifewire

    Apple застерегла від використання дезінфекційних засобів для чищення техніки та її занурення в мийні засоби

    Американська Apple оновила сторінку технічної підтримки, де розміщені рекомендації та вказівки щодо очищення своєї техніки — комп’ютерів Mac, пристроїв iPad, iPhone та iPod, дисплеїв чи периферії. У новій редакції з’явився окремий абзац, присвячений використанню дезінфекційних засобів.

    На сайті компанії вказано наступні поради з догляду за технікою:

    • Використовуйте тільки м’яку тканину без ворсу. Не використовуйте абразивні тканини, рушники, паперові рушники тощо.
    • Не тріть продукти надто сильно, щоб не пошкодити їх.
    • Від’єднуйте всі зовнішні джерела живлення, пристрої та кабелі.
    • Не допускайте потрапляння рідин на продукти, якщо для конкретних продуктів не вказано інше.
    • Запобігайте потраплянню вологи в отвори продуктів.
    • Не використовуйте аерозольні спреї, відбілювачі чи абразивні матеріали.
    • Не розпилюйте мийні засоби безпосередньо на продукти.

    На сайті також вказано, що тверді непористі поверхні продукту Apple, як-от дисплей, клавіатуру й інші зовнішні поверхні, можна обережно протирати серветками, просоченими розчином ізопропілового спирту 70% або розчином етилового спирту 75 %, чи дезінфікуючими серветками Clorox.

    «Не використовуйте засоби, які містять відбілювач або перекис водню. Запобігайте потраплянню вологи в отвори продукту Apple і не занурюйте його в мийні засоби. Не використовуйте дезінфікуючі засоби для чищення текстильних або шкіряних елементів», - йдеться у порадах компанії.

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    Теги: Apple смартфон гаджет
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    В Apple розповіли, як правильно доглядати за екраном девайсів