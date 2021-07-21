В Apple розповіли, як правильно доглядати за екраном девайсів
Apple застерегла від використання дезінфекційних засобів для чищення техніки та її занурення в мийні засоби
Американська Apple оновила сторінку технічної підтримки, де розміщені рекомендації та вказівки щодо очищення своєї техніки — комп’ютерів Mac, пристроїв iPad, iPhone та iPod, дисплеїв чи периферії. У новій редакції з’явився окремий абзац, присвячений використанню дезінфекційних засобів.
На сайті компанії вказано наступні поради з догляду за технікою:
- Використовуйте тільки м’яку тканину без ворсу. Не використовуйте абразивні тканини, рушники, паперові рушники тощо.
- Не тріть продукти надто сильно, щоб не пошкодити їх.
- Від’єднуйте всі зовнішні джерела живлення, пристрої та кабелі.
- Не допускайте потрапляння рідин на продукти, якщо для конкретних продуктів не вказано інше.
- Запобігайте потраплянню вологи в отвори продуктів.
- Не використовуйте аерозольні спреї, відбілювачі чи абразивні матеріали.
- Не розпилюйте мийні засоби безпосередньо на продукти.
На сайті також вказано, що тверді непористі поверхні продукту Apple, як-от дисплей, клавіатуру й інші зовнішні поверхні, можна обережно протирати серветками, просоченими розчином ізопропілового спирту 70% або розчином етилового спирту 75 %, чи дезінфікуючими серветками Clorox.
«Не використовуйте засоби, які містять відбілювач або перекис водню. Запобігайте потраплянню вологи в отвори продукту Apple і не занурюйте його в мийні засоби. Не використовуйте дезінфікуючі засоби для чищення текстильних або шкіряних елементів», - йдеться у порадах компанії.
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