В Apple розповіли, як правильно доглядати за екраном девайсів

Apple застерегла від використання дезінфекційних засобів для чищення техніки та її занурення в мийні засоби

Американська Apple оновила сторінку технічної підтримки, де розміщені рекомендації та вказівки щодо очищення своєї техніки — комп’ютерів Mac, пристроїв iPad, iPhone та iPod, дисплеїв чи периферії. У новій редакції з’явився окремий абзац, присвячений використанню дезінфекційних засобів.

На сайті компанії вказано наступні поради з догляду за технікою:

Використовуйте тільки м’яку тканину без ворсу. Не використовуйте абразивні тканини, рушники, паперові рушники тощо.

Не тріть продукти надто сильно, щоб не пошкодити їх.

Від’єднуйте всі зовнішні джерела живлення, пристрої та кабелі.

Не допускайте потрапляння рідин на продукти, якщо для конкретних продуктів не вказано інше.

Запобігайте потраплянню вологи в отвори продуктів.

Не використовуйте аерозольні спреї, відбілювачі чи абразивні матеріали.

Не розпилюйте мийні засоби безпосередньо на продукти.

На сайті також вказано, що тверді непористі поверхні продукту Apple, як-от дисплей, клавіатуру й інші зовнішні поверхні, можна обережно протирати серветками, просоченими розчином ізопропілового спирту 70% або розчином етилового спирту 75 %, чи дезінфікуючими серветками Clorox.

«Не використовуйте засоби, які містять відбілювач або перекис водню. Запобігайте потраплянню вологи в отвори продукту Apple і не занурюйте його в мийні засоби. Не використовуйте дезінфікуючі засоби для чищення текстильних або шкіряних елементів», - йдеться у порадах компанії.