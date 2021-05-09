Чи впливає «нічний режим» в смартфонах на якість сну: дослідження

Вчені стверджують, що фільтр синього світла в iPhone не покращує якість сну

Дослідники університету Бригама Янга провели експеримент щоб з'ясувати, як функція Apple Night Shift покращує якість сну. Вони зробили висновок, що функція ніяк не впливає на сон користувачів, хоча Apple стверджує зворотне.

В рамках дослідження, результати якого опубліковані в журналі Sleep Health, вчені оцінили якість сну 167 молодих людей, попросивши кожного одягнути на зап'ястя акселерометр перед сном.

Учасники були випадковим чином розділені на три групи:

перша взагалі не використовувала свої iPhone перед сном;

друга користувалася смартфонами з відключеною функцією Night Shift;

третя активувала Night Shift.

Дослідники зробили висновок, що помітних відмінностей в якості сну немає.

У піддослідних, які спали більше 6,8 годин за ніч, спостерігалося поліпшення якості сну, якщо вони не використовували смартфони перед сном. Але використання Night Shift людьми, чия тривалість сну становить менше 6,8 годин на добу, ніяк не вплинула на його якість.

За словами дослідників, це свідчить про те, що люди, які дуже втомлюються протягом дня, добре засинають незалежно від того, що відбувається перед сном. Вони також стверджують, що розумова стимуляція значно суттєвіше впливає на якість сну, ніж синє світло.

У підсумку, дослідники прийшли до висновку, що тільки повна відмова від користування смартфоном перед сном може поліпшити його якість. Вони також спростовують поширену думку про те, що такі функції як Night Shift та її аналоги можуть пом'якшити негативний вплив використання смартфона конкретно на сон.

Джерело: 24 канал