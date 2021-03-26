Як подовжити життя батареї iPhone

Час автономної роботи пристроїв з iOS 14 не радує користувачів. Але ви можете зробити так, щоб ваш iPhone і iPad змогли працювати довше

Ці кілька порад допоможуть заощадити заряд батареї на пристроях від Apple. Досить застосувати деякі з них, щоб продовжити термін його служби.

1. Якщо ви хочете продовжити час роботи акумулятора iPhone або iPad на базі iOS / iPadOS 14, використовуйте якомога менше програм у фоновому режимі.

2. Вимкніть Bluetooth, якщо він не потрібен в даний момент. Поки Bluetooth включений, він постійно шукає інші пристрої для підключення, а це розряджає акумулятор.

3. Видаліть віджети, які ви не використовуєте, навіть якщо вони вам дуже подобаються. Вони також вимагають великої кількості енергії для постійних оновлень: це особливо стосується віджетів, які збирають дані у фоновому режимі.

4. Вимкніть мобільні дані, якщо у вас є доступ до Wi-Fi, тому що вони також постійно споживають електроенергію.

5. Налаштуйте, від яких додатків ви хочете отримувати повідомлення. Швидше за все, вам не знадобляться повідомлення від програм онлайн-магазинів або стрімінгових сервісів. Вимкніть зайві повідомлення, адже при їх отриманні смартфон ненадовго включає екран, для чого використовується енергія.

6. Вимкніть фонове оновлення програмного забезпечення й автоматичне оновлення системи. Дезактивація першої опції не дозволить додаткам оновлюватися без вашого відома і, таким чином, використовувати енергію пристрою. Те ж саме відноситься і до автоматичних апгрейдів вашої операційної системи. Ви можете вручну завантажувати апгрейди - це дозволить економити заряд батареї, який смартфон або iPad споживає при оновленні.

7. Зменшить рух значків додатків. Пристрій iOS-14 відображає їх в 3D-імітації. Це виглядає красиво, але теж споживає багато енергії.

Джерело: Chip