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    В Європі закликали позбутися смартфонів Xiaomi. Названо причину

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    В Європі стверджують, що Xiaomi цензурує контент, який споживають користувачі - В Європі закликали позбутися смартфонів Xiaomi. Названо причину
    В Європі стверджують, що Xiaomi цензурує контент, який споживають користувачі
    Фото: Bullfrag

    Міністерство оборони Литви закликає, не купувати смартфони Xiaomi і викинути ті, які вже є

    Литовське Міністерство оборони рекомендує позбавитись смартфонів Xiaomi та не купувати нові. Причина – цензура з боку Китаю. Телефони компанії фільтрують контент, який споживає власник смартфона.

    Серед цензурованих фраз:

    • вільний Тибет,
    • хай живе незалежність Тайваню,
    • рух за демократію.

    І це лише капля в морі. Смартфон цензурує сотні слів та висловлювань.

    Для країн ЄС цю функцію відключили на Xiaomi Mi 10T 5g. Проте її можна увімкнути дистанційно коли завгодно. Список, який сьогодні налічує 449 слів і фраз постійно оновлюється і поповнюється.

    Крім того, було виявлено, що телефон Xiaomi відправляє зашифровані дані про використання смартфона на сервер у Сінгапурі.

    Заступник Міністра оборони Литви Маргіріс Абукевічус рекомендував не купувати нові китайські телефони і якнайшвидше позбутися вже придбаних.

    Xiaomi цензурування на своїх смартфонах заперечує.

    «Пристрої Xiaomi не піддають цензурі комунікацію користувачів – ні вхідну, ні вихідну. Компанія ніколи не обмежувала та не обмежуватиме і не блокуватиме будь-яке особисте використання користувачами наших смартфонів, зокрема пошук, виклики, перегляд вебсторінок або використання стороннього програмного забезпечення для зв'язку», – йдеться у коментарі пресслужби компанії.

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    Теги: смартфон Xiaomi
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    В Європі закликали позбутися смартфонів Xiaomi. Названо причину