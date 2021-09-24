В Європі закликали позбутися смартфонів Xiaomi. Названо причину

В Європі стверджують, що Xiaomi цензурує контент, який споживають користувачі

Міністерство оборони Литви закликає, не купувати смартфони Xiaomi і викинути ті, які вже є

Литовське Міністерство оборони рекомендує позбавитись смартфонів Xiaomi та не купувати нові. Причина – цензура з боку Китаю. Телефони компанії фільтрують контент, який споживає власник смартфона.

Серед цензурованих фраз:

вільний Тибет,

хай живе незалежність Тайваню,

рух за демократію.

І це лише капля в морі. Смартфон цензурує сотні слів та висловлювань.

Для країн ЄС цю функцію відключили на Xiaomi Mi 10T 5g. Проте її можна увімкнути дистанційно коли завгодно. Список, який сьогодні налічує 449 слів і фраз постійно оновлюється і поповнюється.

Крім того, було виявлено, що телефон Xiaomi відправляє зашифровані дані про використання смартфона на сервер у Сінгапурі.

Заступник Міністра оборони Литви Маргіріс Абукевічус рекомендував не купувати нові китайські телефони і якнайшвидше позбутися вже придбаних.

Xiaomi цензурування на своїх смартфонах заперечує.

«Пристрої Xiaomi не піддають цензурі комунікацію користувачів – ні вхідну, ні вихідну. Компанія ніколи не обмежувала та не обмежуватиме і не блокуватиме будь-яке особисте використання користувачами наших смартфонів, зокрема пошук, виклики, перегляд вебсторінок або використання стороннього програмного забезпечення для зв'язку», – йдеться у коментарі пресслужби компанії.