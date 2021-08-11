Презентовано перший смартфон Xiaomi з камерою-невидимкою (фото)

Mix 4 - перший смартфон Xiaomi з невидимою селфі-камерою

Китайська Xiaomi презентувала смартфон з невидимою фронтальною камерою

Xiaomi презентувала новий смартфон – Mix 4. Новинка стала першим девайсом компанії з невидимою фронтальною камерою, яку виробник скорочено називає CUP. Це розшифровується як Camera Under Panel, тобто камера під екраном.

Технологія передбачає використання спеціальних прозорих матеріалів в області екрана над камерою. У камері встановлений сенсор роздільною здатністю 20 Мп.

У Xiaomi також відзначають, що CUP – це технологія, яка за п'ять років розміняла три основних покоління, зібрала шістдесят патентів, інвестиції в 77 мільйонів доларів і сотні інженерів.

Основна камера оформлена в стилі Mi 11 Ultra, але позбавлена додаткового екрану. Основний модуль – сенсор Samsung на 108 Мп. Доповнюють його ультра ширококутний модуль на 13 Мп з кутом огляду 120° і перископний телефото-модуль на 8 Мп з п’ятикратним оптичним і 50-кратним цифровим зумом.

Xiaomi Mix 4 має 6,67-дюймовий 3D Amoled-екран у вигляді «водоспаду» з підтримкою частоти оновлення картинки 120 Гц. Зверху дисплея – захисне скло Corning Gorilla Glass Victus.

Смартфон побудовано на флагманському процесорі Snapdragon 888+.

Ємність акумулятора – 4500 міліампер-годин. Пікова потужність фірмової зарядки досягає 120 Вт. Повна зарядка в звичайному режимі займе всього 21 хвилину, а в Boost-режимі - 15 хвилин.

Бездротова зарядка – на 50 Вт. Вона дозволяє повністю зарядити смартфон за 45 хвилин в звичайному режимі і за 28 хвилин в Boost-режимі.

Серед інших особливостей Xiaomi Mix 4:

суцільно керамічний корпус;

підтримка технології широкосмугового зв'язку (UWB);

стереодинаміки з технологіями Harman Kardon.

На вибір є три варіанти колірного оформлення: Ceramic Black, Ceramic White і Ceramic Gray. Простіше кажучи, чорний, білий та сірий.

Попередні замовлення Xiaomi Mix 4 в Китаї стартують 11 серпня 2021 року. Фактичні продажі почнуться 16 серпня. Рекомендовані ціни (оперативна/вбудована пам’ять, гігабайтів):

8/128 ГБ – 20 634 гривні;

8/256 ГБ – 23 930 гривень;

12/256 ГБ – 26 000 гривень.

Коли Xiaomi Mix 4 з'явиться в Україні, невідомо.