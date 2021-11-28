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    Відкрився перший у світі онлайн-музей мобільних телефонів

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    З'явився перший у світі музей мобільних телефонів - Відкрився перший у світі онлайн-музей мобільних телефонів
    З'явився перший у світі музей мобільних телефонів
    скріншот сайту

    Колекціонери мобільних телефонів відкрили перший у світі онлайн-музей

    Відкрився перший в історії онлайн-музей мобільних телефонів. У ньому понад 2 тис. моделей, що побачили світ майже за 40 років. Музей створено колекціонерами Беном Вудом та Меттом Чаттерлі.

    Мета проекту – збереження історичної мобільної спадщини.

    Чимало з експонатів музею подарували колекціонерам ентузіасти. Стверджується, що колекція поповнюється щодня.

    Подаровані екземпляри каталогізують, маркують, фотографують, а потім переносять для зберігання в безпечне місце. Де воно знаходиться, знають лише творці музею.

    Фото виставляють на сайт із підписами та детальною інформацією.

    На сайті музею відвідувачі можуть вивчити знімки гаджетів, дізнатися про їхні характеристики, а також історію створення.

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    Теги: смартфон гаджет
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    Відкрився перший у світі онлайн-музей мобільних телефонів