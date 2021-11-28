Відкрився перший у світі онлайн-музей мобільних телефонів

З'явився перший у світі музей мобільних телефонів

Колекціонери мобільних телефонів відкрили перший у світі онлайн-музей

Відкрився перший в історії онлайн-музей мобільних телефонів. У ньому понад 2 тис. моделей, що побачили світ майже за 40 років. Музей створено колекціонерами Беном Вудом та Меттом Чаттерлі.

Мета проекту – збереження історичної мобільної спадщини.

Чимало з експонатів музею подарували колекціонерам ентузіасти. Стверджується, що колекція поповнюється щодня.

Подаровані екземпляри каталогізують, маркують, фотографують, а потім переносять для зберігання в безпечне місце. Де воно знаходиться, знають лише творці музею.

Фото виставляють на сайт із підписами та детальною інформацією.

На сайті музею відвідувачі можуть вивчити знімки гаджетів, дізнатися про їхні характеристики, а також історію створення.